Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Кредиты и их поклонники: Томская область заняла 25-е место в российском рейтинге задолженности банкам

Долговая нагрузка на душу населения составляет в регионе больше 247 тысяч рублей
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
После смягчения режима самоизоляции россияне вновь стали наращивать долги перед банками.

После смягчения режима самоизоляции россияне вновь стали наращивать долги перед банками.

Фото: из открытых источников

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год на два процента – с 47,1 до 49,1%. Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,9%), меньше всего – Ингушетии (10,3%). Томская область с показателем 52,4% заняла в рейтинге 25-е место.

Коронавирус внес изменения практически во все сферы жизни, и российский рынок банковского кредитования населения не стал исключением, говорится в сообщении РИА Новости. Во время ограничительных мер мобильность граждан была ограничена, а экономические новости не способствовали оптимизму потребителей. В апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.

Однако после смягчения режима самоизоляции, снижения ставок по кредитам и на фоне поддержки ряда секторов розничного кредитования россияне с новой силой стали увеличивать свои долги перед банками. В августе был установлен исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физических лиц – плюс 362 млрд рублей. Таким образом, рынок потребительского кредитования снова ожил.

Ситуация по стране разная

Объем задолженности по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялся 19,1 трлн руб. и за последние 12 месяцев вырос на 13,4%, или 2,23 трлн руб. По оценкам агентства, суммарный долг на одного экономически активного жителя России за год в среднем увеличился на 31 тыс. руб. – до 227 тысяч.

Закредитованность населения эксперты определяют как отношение долга к годовой зарплате. Растет этот показатель достаточно быстро: до 49,1% в текущем рейтинге против 47,1% в прошлом году и 44,9% – в 2018-м.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой в регионах достаточно неоднородна: отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 10,3% до 86,9%.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения. Как выяснилось, регионы-лидеры географически в основном сосредоточены на юге России. В первую пятерку, помимо Ингушетии, вошли также Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. Там уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России.

Первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, которая в текущем рейтинге занимает шестое место (28,3%). На седьмой строчке Москва с показателем 29,6%; еще у четырех регионов он не превышает 40%.

Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается в Туве (76%) и Курганской области (73%), а последнее место с отрывом занимает Калмыкия, где индикатор долговой нагрузки составляет 87%.

Томичи – не самые активные заемщики по сравнению с жителями многих других регионов.

Томичи – не самые активные заемщики по сравнению с жителями многих других регионов.

Фото: из открытых источников

Северяне долгов не боятся

В среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на душу экономически активного населения составляет 230 тыс. руб., подсчитали эксперты РИА Новости. Суммы свыше 300 тыс. руб. на человека зафиксированы в 16 регионах, менее 100 тыс. – только в пяти.

В Томской области средний объем задолженности перед банками на одного человека рассчитан в размере 247,4 тыс. руб. Кстати, за 12 истекших месяцев эта сумма выросла на 29,4 тысячи. Для сравнения: в соседней Новосибирской области жители должны банкам в среднем 293,1 тыс. руб. на каждого.

Лидирует по объему банковской задолженности на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий АО (537 тыс. руб.). Далее следуют Ханты-Мансийский АО, Якутия и Ненецкий АО. Замыкает пятерку Тюменская область (369 тыс. руб. на душу населения). Такое положение дел аналитики объясняют относительно высокими зарплатами в северных регионах страны.

Снижение ставок по кредитам – заманчивый повод влезть в банковскую кабалу.

Снижение ставок по кредитам – заманчивый повод влезть в банковскую кабалу.

Фото: из открытых источников

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Магаданская, Московская и Сахалинская области, Санкт-Петербург и Чукотка. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался от 368 до 335 тыс. руб. Москва занимает 15-е место со средним банковским долгом в 302 тыс. руб.

Самый низкий долг населения перед банками опять-таки в Ингушетии – чуть менее 31 тыс. руб. на человека (это в 17 раз меньше, чем в ЯНАО). Второе и третье места у Чечни и Дагестана (55 тыс. и 57 тыс. руб.).

Интересное

Рекомендуемые