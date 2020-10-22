Кредиты и их поклонники: Томская область заняла 25-е место в российском рейтинге задолженности банкам

После смягчения режима самоизоляции россияне вновь стали наращивать долги перед банками. Фото: из открытых источников

Средний уровень закредитованности россиян вырос за 2020 год на два процента – с 47,1 до 49,1%. Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,9%), меньше всего – Ингушетии (10,3%). Томская область с показателем 52,4% заняла в рейтинге 25-е место.

Коронавирус внес изменения практически во все сферы жизни, и российский рынок банковского кредитования населения не стал исключением, говорится в сообщении РИА Новости. Во время ограничительных мер мобильность граждан была ограничена, а экономические новости не способствовали оптимизму потребителей. В апреле задолженность населения перед банками снизилась впервые с января 2017 года.

Однако после смягчения режима самоизоляции, снижения ставок по кредитам и на фоне поддержки ряда секторов розничного кредитования россияне с новой силой стали увеличивать свои долги перед банками. В августе был установлен исторический рекорд по абсолютному приросту ссудного портфеля физических лиц – плюс 362 млрд рублей. Таким образом, рынок потребительского кредитования снова ожил.

Ситуация по стране разная

Объем задолженности по кредитам населения на 1 сентября 2020 года равнялся 19,1 трлн руб. и за последние 12 месяцев вырос на 13,4%, или 2,23 трлн руб. По оценкам агентства, суммарный долг на одного экономически активного жителя России за год в среднем увеличился на 31 тыс. руб. – до 227 тысяч.

Закредитованность населения эксперты определяют как отношение долга к годовой зарплате. Растет этот показатель достаточно быстро: до 49,1% в текущем рейтинге против 47,1% в прошлом году и 44,9% – в 2018-м.

Результаты исследования свидетельствуют, что ситуация с долговой нагрузкой в регионах достаточно неоднородна: отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 10,3% до 86,9%.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов РФ по уровню закредитованности населения. Как выяснилось, регионы-лидеры географически в основном сосредоточены на юге России. В первую пятерку, помимо Ингушетии, вошли также Крым, Чечня, Дагестан и Севастополь. Там уровень закредитованности экономически активного населения не превышает 20%, что заметно ниже, чем в среднем по России.

Первым не южным регионом с небольшой закредитованностью стала Чукотка, которая в текущем рейтинге занимает шестое место (28,3%). На седьмой строчке Москва с показателем 29,6%; еще у четырех регионов он не превышает 40%.

Наиболее значительный уровень закредитованности наблюдается в Туве (76%) и Курганской области (73%), а последнее место с отрывом занимает Калмыкия, где индикатор долговой нагрузки составляет 87%.

Томичи – не самые активные заемщики по сравнению с жителями многих других регионов. Фото: из открытых источников

Северяне долгов не боятся

В среднестатистическом регионе России объем задолженности по кредитам на душу экономически активного населения составляет 230 тыс. руб., подсчитали эксперты РИА Новости. Суммы свыше 300 тыс. руб. на человека зафиксированы в 16 регионах, менее 100 тыс. – только в пяти.

В Томской области средний объем задолженности перед банками на одного человека рассчитан в размере 247,4 тыс. руб. Кстати, за 12 истекших месяцев эта сумма выросла на 29,4 тысячи. Для сравнения: в соседней Новосибирской области жители должны банкам в среднем 293,1 тыс. руб. на каждого.

Лидирует по объему банковской задолженности на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий АО (537 тыс. руб.). Далее следуют Ханты-Мансийский АО, Якутия и Ненецкий АО. Замыкает пятерку Тюменская область (369 тыс. руб. на душу населения). Такое положение дел аналитики объясняют относительно высокими зарплатами в северных регионах страны.

Снижение ставок по кредитам – заманчивый повод влезть в банковскую кабалу. Фото: из открытых источников

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Магаданская, Московская и Сахалинская области, Санкт-Петербург и Чукотка. В этих регионах объем среднедушевой кредитной задолженности варьировался от 368 до 335 тыс. руб. Москва занимает 15-е место со средним банковским долгом в 302 тыс. руб.

Самый низкий долг населения перед банками опять-таки в Ингушетии – чуть менее 31 тыс. руб. на человека (это в 17 раз меньше, чем в ЯНАО). Второе и третье места у Чечни и Дагестана (55 тыс. и 57 тыс. руб.).