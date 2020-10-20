Сработали в минус: промпроизводство Томской области в январе-сентябре сократилось на 8,8%

В сентябре 2020 года по сравнению с августом падение производства замедлилось. Фото: из открытых источников

Томскстат констатирует: за январь-сентябрь 2020 года промышленное производство в регионе сократилось на 8,8% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Обрабатывающие отрасли при этом показали позитивную динамику – рост за год достиг 5,8%. Однако показатели в добыче полезных ископаемых упали на 17,0%; в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 8,2%.

Как положительный момент отметим, что в сентябре текущего года по сравнению с августом промпроизводство снизилось на 1,7%. Если учесть, что в августе по сравнению с июлем эта цифра составила 3,8%, можно сказать, что экономика Томской области пытается набрать обороты.

Пищевики пока «растут»

По данным регионального статведомства, в январе-сентябре 2020 года едва заметно – на 0,1% – увеличилась добыча природного и попутного газа. При этом добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 21,3%. Добыча природного песка осталась на уровне прошлого года.

По сравнению с январем-сентябрем 2019 года отмечается рост в ряде обрабатывающих производств. Так, не подводит томичей «пищевка»: производство продуктов питания увеличилось на 4,0%.

Местные предприятия произвели больше сметаны – на 42,1%; свинины – на 12,4%; мясных полуфабрикатов – на 9,6%; колбасных изделий – на 4,6%. В то же время в регионе сократилось производство сливочного масла – на 24,9%; молока – на 13,6%; хлебобулочных изделий – на 6,9%; творога – на 6,1%; сыров – на 5,9%; мяса и субпродуктов домашней птицы – на 1,1%. Производство напитков увеличилось на 2,6%, в том числе безалкогольных – на 12,8%.

Томская «пищевка» произвела больше сметаны, но меньше молока и сливочного масла. Фото: из открытых источников

Из непищевой продукции по отношению к январю-сентябрю 2019 года в 2,1 раза увеличилось производство мебели, на 45,9% – текстильных изделий. Металлургическое производство в Томской области удалось нарастить на 32,1%; выпуск резиновых и пластмассовых изделий – на 9,3%.

Меньше дерева и металла

За некоторым исключением, в других отраслях промышленности зафиксировано снижение выпуска продукции. По информации Томскстата, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, уменьшилось на 28,8% (в частности, на 20,5% упал выпуск дверей и окон, а также их рам и порогов из металлов).

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 3,5%. Правда, существенно увеличился выпуск инструмента и приборов для измерения, контроля и испытаний – на 36,7%.

Объемы в обработке древесины и производстве изделий из дерева сократились по сравнению с 2019 годом на 15,6%. Снижение коснулось пиломатериалов лиственных (20,2%) и хвойных (4,7%), а также шпона для фанеры (1,6%).

Производство электрического оборудования снизилось в целом на 13,5%. Предприятия Томска произвели на 56,5% меньше электродвигателей переменного тока многофазных мощностью от 750 до 75 кВт; на 15,6% – машин электрических и аппаратуры специализированной. В этом сегменте лишь выпуск силовых кабелей для нестационарной прокладки (на напряжение до 1 кВ) увеличился на 18,3%.

Выпуск строительных изделий тоже уменьшился по сравнению с прошлым годом. Фото: из открытых источников

Довольно резко упало и производство т. н. неметаллической минеральной продукции – на 16,4%. Сюда входят строительные растворы (минус 55,9%); блоки и другие изделия из цемента, бетона или искусственного камня (минус 28,0%); товарный бетон (минус 18,5%). Зато выросло производство асфальтобетонных смесей (плюс 10,9%).

Помимо этого, уменьшилось производство бумаги и бумажных изделий на 14,8%; нефтепродуктов – на 0,5%. Что касается энергетики, в производстве электроэнергии снижение составило 9,1%; пара и горячей воды – 7,7%.