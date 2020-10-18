Дорог виноград: фрукты и овощи в сентябре ускорили инфляцию в Томской области

В пандемию завозные овощи стали стоить дороже из-за ограничительных мер. Фото: из открытых источников

В сентябре 2020-го годовая инфляция в Томской области составила 4,0% после 3,8% в августе, оставаясь выше показателей по СФО и стране в целом (3,7%). Как поясняют эксперты Отделения Томск Сибирского ГУ Банка России, повлияли на эту динамику разнонаправленные факторы.

А курятина – своя!

По данным финансового ведомства, в сентябре годовая продовольственная инфляция в регионе увеличилась до 4,8% после 4,1% в августе. На такое ускорение существенно повлияла динамика цен на овощи и фрукты. Например, снизилась урожайность тепличных овощей, это сократило объемы их поставок на рынок региона. Завозные же овощи стоили больше из-за дорогой логистики в условиях ограничительных мер.

Больше всего подорожали помидоры – в полтора раза по сравнению с сентябрем 2019 года. По этой же причине больше прошлого года стоили свекла и морковь, а снижение цен на картофель и капусту замедлилось. Местные сельхозпроизводители продавали собранный урожай в основном на оптовых рынках и ярмарках, тогда как в розничных магазинах преобладали завозные овощи.

Ускорился годовой рост цен на виноград. Причина – в плохом урожае из-за неблагоприятных погодных условий как в южных регионах России, так и в основных странах-поставщиках.

Сдерживали продовольственную инфляцию цены на курицу, которая продолжала дешеветь благодаря росту объемов ее производства в Томской области. А более высокие надои, которые на 10% превысили прошлогодний уровень, привели к замедлению годовых темпов роста цен на молоко и молочную продукцию.

Куры продолжали дешеветь благодаря росту объемов их производства в регионе. Фото: из открытых источников

Если сравнивать сентябрь и август 2020 года, то, по данным Томскстата, продовольственные товары за месяц подорожали в среднем на 0,4%. Огурцы и помидоры стали дороже, соответственно, на 51,3% и 44,5%; масло подсолнечное – на 9,8%; чеснок – на 5,8%; сахар-песок – на 5,3%.

Одновременно подешевели картофель (на 24,6%), морковь (на 23,5%) и репчатый лук (на 17,8%), а также свекла, яблоки и белокочанная капуста.

Нянечки подорожали

Годовая непродовольственная инфляция составила в сентябре 3,4% после 3,1% в августе, говорится в сообщении ведомства. В этом сегменте, частности, отмечен ускоренный рост цен на газовое моторное топливо на фоне увеличения спроса. Причина – существенное расширение автопарка, работающего на компримированном и сжиженном природном газе.

Ослабление рубля повлияло на ускорение годовых темпов прироста цен по отдельным товарным группам со значительной долей импорта, таких как электротовары и стиральные машины. Ювелирные изделия продолжили дорожать из-за роста цен на золото на мировых рынках.

Уточним, что по сравнению с августом цены на непродовольственные товары в сентябре 2020-го увеличились в Томской области в среднем на 0,4%. Больше всего неожиданно подорожали электрические батарейки типа АА – на 7,7%; стиральный порошок – на 5,9%; швейные нитки – на 5,6%. Подешевели в этот период зубная паста (на 7,8%) и шампунь (на 6,5%).

Из хозяйственных товаров в сентябре немного сбавили в цене зубная паста и шампунь. Фото: из открытых источников

В сегменте услуг годовая инфляция замедлилась до 3,9% после 4,3% в августе. На отдельные платные услуги так и не восстановился спрос из-за ограничений, принятых в период пандемии. Именно по этой причине замедлился годовой рост цен на услуги образования, подешевели услуги зарубежного туризма.

Последовательное снижение ключевой ставки Банка России повлияло на ускорение снижения стоимости потребительских кредитов. Кроме того, в годовом выражении усилилось снижение тарифов на страховые услуги, в частности, на полис КАСКО.

В сентябре 2020 года по отношению к августу индекс потребительских цен на услуги составил 100,0%, сообщает Томскстат. В то же время подорожали занятия в плавательных бассейнах – на 13,7%; обучение в негосударственных организациях высшего профессионального образования – на 9,5%; услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, – на 8,2%.

Подешевели за первый месяц осени билеты на скорый поезд Томск-Москва (в купейный вагон – на 17,5%, в плацкартный – на 16,4%), а также годовая стоимость полиса КАСКО – на 6,6%.