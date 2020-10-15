Жизнь в эпоху пандемии: спасут ли маски Томск?

В Томской области об ужесточении режима повышенной готовности стало известно на прошедшей неделе. Фото: Из открытых источников

Почти неделю, с 9 октября, в Томской области действуют ужесточенные меры по соблюдению масочного режима. Региональный оперштаб довел до всеобщего сведения информацию о том, что с вышеназванного дня пассажирский транспорт, индивидуальные предприниматели, заведения общепита, торговые точки и другие организации не имеют права обслуживать граждан, которые не используют защитных масок в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Томской области об ужесточении режима повышенной готовности стало известно на прошедшей неделе. Фото: Из открытых источников

В минувшую пятницу во второй половине дня (а именно, ближе к 18 часам) в транспорте, магазинах и на улице можно было наблюдать присутствие сотрудников Росгвардии и полиции, которые разъясняли всем, почему необходимо носить маски. На окраинах города – например, в Октябрьском районе – стражи порядка работали, видимо, выборочно, потому что, по свидетельству очевидцев, никто никого особо не контролировал. Кроме продавцов торговых точек: последних обязали не обслуживать людей без масок.

- Народ в Томске интересный, - делится Светлана, продавец одного из магазинов шаговой доступности на ул. С. Лазо. – Площадь торговой точки у нас невелика. С весны просим покупателей не скапливаться возле прилавков, соблюдать социальную дистанцию, надевать маски. «Дошла» информация до ушей клиентов лишь недавно.

Светлана добавила, что в помещении установлены видеокамеры, фиксирующие абсолютно все. Покупатели в курсе этого, известно им и о действующих штрафах для предпринимателей и для них самих за нарушение эпидрежима. Поступают они, впрочем, своеобразно: заходят в помещение, достают из сумки маску, надевают, покупают товары и тут же снова прячут средство защиты обратно в сумку или в карман. О перчатках речи нет. Санитайзеров для рук практически никто с собой не носит.

Люди без масок свободно приходили в магазины областного центра еще неделю назад. Сейчас их могут оштрафовать. Фото: Из открытых источников

«А нам все равно»?

Казалось бы, уже всем должно быть понятно: коронавирус не миф, люди от него реально погибают. Примеров тому, увы, немало. Медики при стремительном росте вызовов не успевают быстро обслуживать всех обращающихся за помощью. И свободный коечный фонд в респираторных госпиталях сокращается: на сегодня число койко-мест в спецстационарах Томска составляет менее 50% от их общего количества. И современные лекарства от коварного вируса запредельно дорого стоят, вакцины от него пока нет. Картина удручающая. На этом фоне особенно неприемлемо то, что у отдельных жителей умного Томска (представители старшего поколения не всегда исключение) напрочь отсутствует воспитанность и культура поведения. Будучи с явными признаками ОРВИ, они могут, не заботясь о последствиях, свободно появляться повсюду, кашлять, чихать. На улице или в супермаркете еще можно дистанцироваться от них. В автобусе это сделать невозможно. Опасно ехать в общественном транспорте и тогда, когда водитель в маске на подбородке заходится кашлем на рабочем месте. А такое, что скрывать, имеет место.

Проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима проходят в Томске периодически. Фото: Из открытых источников

Впрочем, даже такси – не исключение. Молодая женщина с возмущением поведала историю о том, как сделала заказ на поездку от вокзала Томск - I до ул. Ракетной и попросила диспетчера, чтобы водитель машины был в медицинской маске. Поиски такового продолжались 40 минут, а когда авто, наконец, прибыло за пассажиркой, шофер первым делом спросил: «Вы что, болеете? До вас никто не спрашивал водителя в маске!» Это при том, что власти ввели масочный режим, а стоимость проезда составила без малого 200 рублей, и платила томичка в основном за комфорт и безопасность.

- Маску носить не могу, задыхаюсь в ней, к тому же сами врачи говорили о бесполезности средств защиты, - объяснила свое поведение женщина в возрасте за 60 лет. – И перчатки не надеваю, они кожу портят. По этой же причине не пользуюсь санитайзером. Удивляюсь своей дочери: она с весны сама в маске ходит и внучку в ней парит. Девочке всего 6 лет! Ругались даже по этому поводу. Да, наверное, можно заразиться, ну и что? Вылечат, у нас медицина прекрасная... Слышала, оштрафовать могут или не обслуживать в магазине без маски. Детей попрошу – все купят и привезут.

Бороться за себя самим

Вряд ли подобные рассуждения вызовут недоумение большинства. Мы все еще не привыкли жить в новой реальности. Наверное, поэтому до сих пор искоренить коронавирус не получается. Ни четкой системы борьбы против него у нас не сложилось, ни дисциплинированности и ответственности не хватает. Возможно, сейчас, во вторую волну COVID-19, люди будут носить маски не из-за нежелания понести существенное наказание рублем, а потому, что средства защиты снижают риск заболеть самим и заразить окружающих. Особенно людей в возрасте и маленьких ребятишек. Никому не хотелось бы, чтоб на больничной койке оказались собственные родители, бабушки и дедушки, дети. Однако гарантии того, что их не инфицируют другие несознательные жители в магазине или троллейбусе, при имеющемся положении дел нет. Полицейские ведь не могут сутками дежурить в маршрутках или торговых предприятиях и следить, кто как надел маску.

Когда город выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом, пока неизвестно. Значит, маски с нами надолго. Фото: Из открытых источников

Статистика выявления заболеваемости коронавирусом не радует. Вчера, 14 октября, регион поставил очередной антирекорд – оперштаб зафиксировал 175 случаев заражения (на 13 октября их было 165). «Переплюнули» сами себя, что называется. Почти неделю динамика роста остается положительной. Судите сами – еще 8 октября заболевших было 110, а 9 октября заразился уже 131 человек, 10 октября – 139, 11 октября – 148, 12 октября – 151. Когда регион (да и страна в целом) выйдет на плато по заболеваемости, неизвестно. Эпидемиологи оптимистичных прогнозов не дают. Значит, к маскам привыкать придется.