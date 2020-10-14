Подальше от COVID: в Томской области интерес к приобретению загородного жилья за год вырос на 37%

В выигрыше семьи, у которых есть финансовая возможность приобрести жилье за городом. Фото: из открытых источников

Пандемия коронавируса, о переходе которой на второй виток пока нет единого мнения, по-прежнему способствует развитию рынка загородного жилья в России. По данным портала «Авито Недвижимость», несмотря на предсказуемое сезонное снижение ажиотажа по сравнению с концом весны – началом лета россияне продолжают интересоваться собственностью за городом.

Дачи бывают разные

Спрос на приобретение загородной недвижимости по итогам III квартала 2020 года оказался на 49% больше, чем год назад. Средняя стоимость покупки за этот же период увеличилась на 7% и составляет 1,6 млн рублей за объект. В то же время цена долгосрочной аренды продемонстрировала внушительный годовой рост в 53% и по стране достигла отметки в 26 тыс. руб. в месяц.

В Томской области интерес к приобретению загородного жилья за год увеличился на 37%, утверждают эксперты портала. Средняя цена загородного объекта в регионе за этот период повысилась на 4% и на сегодняшний день составляет около 1,3 млн руб.

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Самым популярным вариантом и для аренды, и для покупки по итогам III квартала стали загородные дома: их доля в общей структуре спроса равна 85% и 71% соответственно. А вот дачи значительно чаще предпочитают покупать, нежели арендовать (20% против 6%), что легко объясняется их финансовой доступностью. Те россияне, кто хочет иметь жилье ближе к природе, но не обладает большим бюджетом, делают выбор в пользу более демократичных дач.

Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают: активность в сегменте загородной недвижимости носит сезонный характер, поэтому показатели в начале осени обычно уступают весеннему и летнему периодам. Однако годовая динамика и тренды в ряде регионов демонстрируют, что курс на деурбанизацию в связи с пандемией оказался довольно устойчивым.

В окраинных микрорайонах Томска сложно провести границу между городом и предместьем. Фото: из открытых источников

В целом спрос на загородное жилье в России рос и до пандемии, чему способствовали государственные меры, направленные на развитие этого сегмента. Тренд начался несколько лет назад с дачной амнистии, возможности прописаться не только на землях для ИЖС. В начале 2020 года появились еще два значимых изменения: стартовала программа «Сельская ипотека», а с марта материнский капитал разрешили направлять на строительство домов на садовых участках.

– При этом успехи программ развития ИЖС и сложности на рынке многоэтажного строительства заставили правительство пересмотреть фокус нацпроекта «Жилье и городская среда», – говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». – Ранее выполнение плана по выходу на 120 млн кв. метров жилья в год в основном приходилось на развитие многоэтажного строительства, теперь же фокус все больше переносится на индустриализацию малоэтажного строительства и ИЖС в частности. Такие планы в дальнейшем поддержат тренд на рост спроса на загородную недвижимость.

Между коттеджем и таунхаусом

Аналитики портала изучили также изменение цен на разные типы загородной недвижимости. Выяснилось, что за год в сегменте долгосрочной аренды сильнее всего подорожали именно дачи (на 67%), что может быть связано со снижением количества доступных вариантов на фоне увеличения спроса по сравнению с 2019-м.

На 36% повысились в цене коттеджи, и на 33% – дома. Таунхаусы, которые являются более доступной альтернативой коттеджам и зачастую расположены недалеко от города, в поселках с развитой инфраструктурой, подорожали на 31%. Средняя цена аренды по России по итогам III квартала составила 20 тыс. руб. в месяц за дом, 25 тыс. – за дачу, 59 тыс. – за таунхаус, 75 тыс. руб. – за коттедж.

Несмотря на общее подорожание, дачи остаются доступнее всего для покупки. В среднем по стране их стоимость составляет 550 тыс. руб. (на 10% выше, чем годом ранее). Дом обойдется уже в 1,8 млн руб., что на 2% больше, чем в III квартале 2019 года. Приобрести таунхаус в среднем по России стоит 4,8 млн руб. – на 8% дороже прошлогоднего. Коттеджи подорожали за год на 9% – до 6 млн руб.

Что касается Томской области, здесь средняя стоимость покупки дома достигает 1,7 млн руб., дачи – 450 тыс., коттеджа – 8,5 млн руб. и таунхауса – 7,1 млн. Средняя арендная плата за дом в регионе, по данным «Авито Недвижимости», составляет 12 тыс. руб. в месяц, а за коттедж – 40 тыс. руб.

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Для сравнения, по итогам III квартала самый дорогой средний ценник на покупку загородного жилья был зафиксирован в Калининградской области и Крыму – 3,5 млн руб. Ненамного отстала Московская область с суммой 3,4 млн руб. «на круг». Самая доступная для приобретения недвижимость имеется в Омской и Ульяновской областях (750 тыс. руб.), Нижегородской области (900 тыс. руб.) и Пермском крае (900 тыс. руб.).