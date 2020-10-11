Аграрных дел мастера: в Томской области отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - праздник тех, кто нас кормит. Фото: Из открытых источников

11 октября вот уже в 21-й раз является праздничным днем для всех, кто имеет отношение к отраслям сельского хозяйства и переработки, независимо от занимаемых должностей: среди них агрономы, механизаторы, водители, фермеры, животноводы, производители сельхозпродукции. Праздник был учрежден указом Президента РФ в 1999 году. Но эпоха сельскохозяйственной революции началась куда раньше - за X тыс. лет до н. э. По имеющейся информации, первая оросительная система в мире была создана в VII веке до н. э. Первые орудия сельхозтруда появились еще раньше, и, конечно, разительно отличались от современных. С их помощью доисторическим земледельцам наверняка непросто было обрабатывать свои наделы.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - праздник тех, кто нас кормит. Фото: Из открытых источников

Впрочем, несмотря на развитие аграрной сферы, внедрение новых технологий, труд сельчан и сейчас легким не назовешь. На них возложена миссия обеспечения продовольственной безопасности страны в целом и каждого региона в отдельности.

- Сегодня в свете складывающейся в мире эпидемической ситуации на тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ложится особая ответственность в плане снабжения населения страны продовольствием независимо от внешних факторов, - отметил, в частности, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем приветственном обращении к аграриям региона.

Трудно не согласиться с этими словами. Ведь сельхозпродукция – хлеб, молоко, картофель - каждый день необходима людям. Важную роль тружеников села в обществе переоценить невозможно. И они не подводят: к примеру, по данным Томскстата, в нашем регионе производство пищевых продуктов за восемь месяцев 2020 года возросло на 15, 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (сельхозпродуктов произведено на сумму 20, 6 млрд рублей).

Каждый день год кормит

Осенью на территории Томской области идет уборка урожая. По информации, предоставленной Томскстатом, результаты на 1 сентября этого года обнадеживают: больше, чем в прошедшем году, собрано зерновых, картофеля и овощей. Так, зерновых и зернобобовых намолочено 202, 3 тыс. тонн (как уточняют статистики, цифра говорит о первоначально оприходованном весе), что на 63, 4% больше, чем на 1 сентября 2019 года. Картофеля с полей убрано 34, 1 тыс. тонны, что на 6,6 % больше, овощей с открытого и защищенного грунта собрано 11 тыс. тонн, что на 5, 8% больше, чем годом ранее.

На 1 сентября 2020 года в Томской области с полей убрано больше овощейи картофеля, чем в прошедшем году, собрано зерновых, картофеля и овощей Фото: Из открытых источников

Позитивна динамика и в животноводстве. За январь - август 2020 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 100, 1 тыс. тонн, что на 2.5% больше, чем за тот же период 2019-го. Производство молока увеличилось за обозначенные месяцы на 3, 0% и составило 99, 6 тыс. тонн. Вот производство яиц снизилось на 8, 0% и составило 80, 7 млн. штук.

- В настоящее время продукцию аграрного сектора в регионе производят сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,

индивидуальные предприниматели, значителен и вклад личных хозяйств жителей региона, - отметил Сергей Касинский, руководитель Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области. - По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Томской области действовало 127 сельскохозяйственных организаций, 475 крестьянских (фермерских) хозяйств и 100 индивидуальных предпринимателей, 152 928 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. В 2021 году пройдет Сельскохозяйственная микроперепись, и работники статистики получат свежие данные о занятых сельскохозяйственным производством.

Факты – вещь упрямая

Много интересного, а для кого-то и полезного, написано об аграрной сфере. Так, например, в открытых источниках есть сведения о том, что всего 11% земельных участков планеты идеально подойдут для выращивания сельхозкультур. Остальные участки либо слишком засушливы, либо влагостойки, либо истощены.

Главным злаком для питания человека является пшеница: ее потребляют не менее 89 стран мира.

Бананы заняли 4 место в рейтинге самых плодородных растений. В лидерах - пшеница, рис и кукуруза.

Небольшие фермерские комплексы способны произвести более 70% продукции, необходимой для обеспечения едой всех жителей земного шара.

Для выращивания гречки, ячменя, булгура, проса, ржи и овса не нужно использовать какие-либо удобрения, поэтому они относятся к списку немодифицированных зерновых культур.

Первым продуктом, подверженным модификации, стал помидор. Эксперимент был проведен в 1994 году.

Впервые в 1984 году в качестве рекламной площади использовалась корова. Идея принадлежит канадскому фермеру.

Для жителей 89 стран мира пшеница является основной злаковой культурой, которую используют в пищу. Фото: Из открытых источников

Присоединяемся к поздравлениям, которые звучат сегодня в адрес виновников торжества, и желаем всем работникам аграрного комплекса крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых достижений!