Коронавирус в Томске, последние новости на 9 октября 2020 года: в школах региона на карантин закрыт 21 класс, число жертв пандемии достигло 90 человек

В школах региона закрыт на карантин 21 класс. Фото: из открытых источников

На утро 9 октября в Томской области зафиксировано 8 323 случаев заражения COVID-19. Из них 110 новых были выявлены вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 70 человек нет симптомов инфекции, у 22 имеются признаки ОРВИ, у 18 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о смерти еще 2 наших земляков.

Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – у обоих был сахарный диабет, один также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемией головного мозга. У заболевших была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась полиорганной и дыхательной недостаточностью.

Данные на утро 9 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 77 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 660. В обсерваторе под Томском на карантине находится 48 постояльцев.

В школах Томской области закрыт на карантин 21 класс (0,29% от общего числа классов в регионе).

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 48,6% мест. Коэффициент распространения инфекции снизился и равен 1,16.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 275,9.