Урожай-2020: есть чем гордиться

Фото: depagro.tomsk.gov.ru

В последний раз этот рубеж по урожаю зерновых аграрии региона преодолевали 12 лет назад. В финале уборочной кампании 2020 года Томская область устойчиво занимает второе место в Сибирском федеральном округе. По урожайности зерновых томичей обгоняет только Красноярский край, по темпам - Омская область.

По информации обладминистрации, на 1 октября, в хозяйствах было убрано 153,7 тыс. гектаров зерновых (94,2% от плана) и собрано 400,1 тыс. тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 26 центнеров с гектара. Отметим, что на ту же дату в 2019 году урожайность зерновых составляла 22,7 ц/га.

- Эти показатели - результат большой работы последних лет по повышению эффективности в земледелии. В 2008-м, когда томские аграрии также собрали более 400 тыс. тонн зерна, зерновыми и зернобобовыми было засеяно более 245 тыс. гектаров, а в 2020 году - 165 тысяч, - сообщил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Рост урожайности достигнут благодаря повышению уровня технического оснащения, изменению технологий выращивания культур, использованию высокоурожайных сортов и гибридов (более устойчивых к заболеваниям и полеганию, с более коротким вегетативным периодом). Аграрии поменяли структуру севооборота, ввели в оборот высоко маржинальные культуры.

Вице-губернатор подчеркнул, что почти все крупные предприятия региона перешли на интенсивные технологии земледелия. В результате более 60% от всех посевных площадей, занятых озимой пшеницей, сегодня дают урожайность свыше 30 ц/га. Только два сельхозпредприятия, имеющих 6,5% посевов озимой пшеницы, намолачивают меньше 20 ц/га. В среднем 30 центнеров с гектара собирают томские хозяйства и с органических полей.

Овощеводы в нынешнем году тоже добились высоких урожаев. К началу октября с томских полей выкопано более 25,3 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 197 ц/га, и это лучший показатель в Сибири. В хозяйствах собрано более 10,8 тыс. тонн овощей при урожайности 254,8 ц/га (в 2019 году - 231 ц/га).

В числе технических культур высокую урожайность показывает рапс, которого намолочено более 34,7 тыс. тонн при средней урожайности 19 ц/га. В прошлом году этот показатель составил 13,6 ц/га. Наконец, вспахано более 90 тыс. гектаров полей - зябь подготовлена почти на 70%.