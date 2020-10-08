Мастера таежных дел

В Томской области выбрали лучших лесничих, сохраняющих "зеленое золото" региона. Фото: из открытых источников

Накануне профессионального праздника, который отмечался 20 сентября, в региональном департаменте лесного хозяйства подвели итоги ежегодного конкурса на звание лучшего в профессии. Жители области активно голосовали за своих кандидатов буквально до последних часов конкурса.

По итогам лучшим лесничим Томской области 2020 года признан главный лесничий Каргасокского лесничества Евгений Потапенко. Второе и третье место конкурсная комиссия присудила его коллегам Алексею Углеву и Александру Лебедеву, которые возглавляют, соответственно, Шегарское и Улу-Юльское лесничества.

Все призеры имеют многолетний опыт работы, награды и поощрения за профессиональную деятельность и любовь к своему делу. Так, стаж работы в этой непростой отрасли Евгения Викторовича Потапенко насчитывает более 20 лет. В его послужном списке такие должности, как лесник, мастер леса, помощник лесничего, инженер отдела охраны и защиты леса.