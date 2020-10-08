Друг, избавляющий от мрака

Со временем, по признанию нашего героя, он накрепко сдружился с умным и добрым лабрадором. Фото: Владимир БОБРЕЦОВ

Работа требовала от начальника литейного цеха Нигманова хорошего зрения, а вот с этим у него постоянно возникали проблемы. Слишком чувствительные глаза со временем стали давать серьезные сбои: вначале врачи обнаружили катаракту, затем отслоение роговицы и глаукому.

Во время одной из операций у него распался хрусталик, а в ходе другой был задет нерв, из-за чего Роберт подцепил побочные проблемы. Все кончилось катастрофой: при удалении глаукомы люди в белых халатах занесли ему разновидность герпеса - вирус Эпштейна-Барр. Через месяц зрение не выдержало, и он ослеп…

Что для мужчины в расцвете сил означает потеря зрения? Это не просто инвалидность, тяжелое увечье - это утрата целого мира, полноценного контакта со всем живым, ограниченное существование в маленьком мирке своих тактильных ощущений. Это еще и потеря возможности содержать себя и семью, переход из положения хозяина жизни в роль униженного, беззащитного перед любым пустяком.

Но смириться со своей участью Роберт Нигманов не захотел. Он нашел мужество и силы вернуться к жизни, пусть и в таком, очень ограниченном варианте.

- Дома сидеть я не мог, не имел такой возможности - надо было добывать деньги для семьи. И я записался на курсы массажиста. Но ведь для этого нужно передвигаться по улицам, а вечно прибегать к помощи родных - не вариант. Так пришел к мысли, что мне нужна собака-поводырь, - вспоминает собеседник.

Фото: Владимир БОБРЕЦОВ

Незрячий мужчина ожидал, что ему предоставят овчарку, поскольку раньше у него были две собаки этой породы. Но для этого нужно было долго ждать очереди. Тогда в Фонде соцстрахования ему предложили лабрадора - породу, о которой он прежде даже не знал. «Мне сказали, что эти псы отличаются добротой и, несмотря на большие размеры, совершенно не склонны к конфликтам», - говорит Роберт.

Так в его жизни появился лабрадор по имени Кент. В московском центре подготовки собак-проводников пса более года учили выполнять специальные команды, запоминать маршруты, не реагировать на уличных кошек. Затем Кент вместе с Робертом какое-то время отрабатывали навыки взаимодействия. А после успешной сдачи экзаменов они приехали в Томск.

- Поначалу Кенту непросто давалось запоминание маршрутов, иногда мы даже плутали с ним по Каштаку, - вспоминает Роберт. - Но он быстро учился, проявляя терпеливость и внимание. Особую помощь он оказывает мне зимой, когда вокруг одни тропинки и привычные мне маршруты, где я запомнил каждый шаг, теряются. А собака легко находит наши «контрольные точки» и дает мне понять, где мы находимся. Ну а на автобусных остановках я сам у людей спрашиваю, какой номер подъезжает.

Со временем, по признанию Роберта, он накрепко сдружился с собакой. Иного, наверно, и быть не могло, если рядом с тобой постоянно такое чуткое и доброе существо. Гуляют они по Томску с обычным поводком, пес обязательно в наморднике, и большинство встречных реагируют на него хорошо.

- Многие, видя, что я незрячий, сочувствуют нам обоим, кто-то просит погладить собачку, кто-то фотографируется, иногда предлагают Кенту угощение, но ему вредны сладости, - рассказывает хозяин пса. - Как-то одна добрая женщина даже предложила свести Кента с ее лабрадором. Детям он особенно нравится, ведь пес неагрессивен и доверчив.

Но, к сожалению, реакция некоторых горожан не всегда бывает доброй. То некий охранник в магазине запрещает незрячему вход с собакой-проводником. То кондуктор пытается не пускать Роберта и Кента в автобус, полагая, видимо, что они обязаны тащиться в грязи по обочинам.

- Кондуктор кричала, что в автобусе «дети ездят», не обращая внимания на то, что собака в наморднике, она неагрессивна и для детей куда безопасней, чем иные взрослые. Но смешно было, как однажды в троллейбусе женщина взяла с нас за проезд с обоих, а потом пряталась по салону от незрячего, не желая возвращать деньги, - невесело улыбается Нигманов.

Поясним: по закону служебным собакам-проводникам разрешается беспрепятственно передвигаться даже в салонах международных самолетов. Но какое дело до этого таким вот охранникам и кондукторам...

Другая проблема, с которой Роберт и Кент столкнулись почти сразу же, начав передвигаться по городу, - это отсутствие рядом с их домом официального места выгула собак. Стоило псу в некоторых местах хоть единожды сходить в туалет, как некоторые особо бдительные особи (и даже женщины!) грозились его отравить.

- И все же хороших людей вокруг больше, - считает Роберт. - И за эти годы мы с Кентом не только сами подружились, но и обзавелись другими людьми, которые приветливо реагируют при встрече.