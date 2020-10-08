Слово экспертам:разбираемся с выплатой пособий

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В Томской области больничные работающим гражданам по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачивает региональное отделение ФСС РФ (с 1 июля 2017 года - проект «Прямые выплаты»). Такие пособия оформляются через работодателя.

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Если вы официально трудоустроены, то выплачивать пособие будет Фонд социального страхования РФ. Пособия по материнству оформляется через работодателя, на имя которого необходимо написать заявление. Образец - на сайте регионального отделения ФСС: r70.fss.ru (раздел «Прямые выплаты», бланки заявлений и документов).

В заявлении указываются персональные данные, реквизиты для получения пособия и ставится личная подпись.

В течение пяти календарных дней работодатель обязан передать сведения о своем работнике в региональное отделение ФСС. Если работодатель передал корректные сведения, пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней с момента получения их фондом.

Обратите внимание! Пособия в связи с материнством неработающим гражданам выплачиваются органами социальной защиты населения по месту жительства.

Что касается ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка до достижения возраста 3-х лет, такие выплаты осуществляют органы соцзащиты населения; выплаты в отношении второго ребенка - территориальный орган Пенсионного фонда России.

За разъяснениями порядка назначения различных выплат и уточнением перечня необходимых документов рекомендуется обращаться по месту назначения пособия.

- Выплачиваются ли пособия по временной нетрудоспособности и материнству индивидуальным предпринимателям? А самозанятым гражданам?

Индивидуальные предприниматели могут получать пособия в связи с материнством из средств Фонда соцстраха при условии, что добровольно встанут на учет в ФСС и уплатят страховые взносы за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай.

Например, ИП 27 марта 2020 года подал заявление в региональное отделение фонда о вступлении в данные добровольные правоотношения и до 31 декабря 2020 года уплатил страховой взнос (4 221,24 руб.).

В этом случае ему будут выплачиваться соответствующие пособия при наступлении в 2021 году страховых случаев (например, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет). Если страховой случай, скажем, отпуск по беременности и родам, наступил в 2020 году и продолжается в 2021-м, то за него пособие выплачено не будет.

Что касается граждан, которые имеют статус самозанятых, по действующему законодательству, они не могут рассчитывать на пособия от Фонда социального страхования РФ.

Вопросы можно задать по телефону горячей линии Томского регионального отделения ФСС: 8 (3822) 60-84-70.