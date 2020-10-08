Память о героических и страшных военных годах тверская земля хранит до сих пор. Фото: из открытых источников

Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2020» проходила в Тверской области. Томскую область представлял поисковый отряд «Патриот».

Томичи работали на территории Знаменского плацдарма. Там в 1942 году в ходе наступательной операции Красной Армии немецкие войска вели обстрел с трех сторон, в том числе, по раненым, которые пытались укрыться, сползая с крутого берега к Волге.

Вместе с поисковыми отрядами «Дружба» и «Оплот ВТА» из Брянска, «Честь и память» из Екатеринбурга томичи нашли в траншее на берегу Волги останки 33 красноармейцев. Также были обнаружены два солдатских медальона, которые удалось прочитать. Они содержали имена Александра Николаевича Базаева 1902 года рождения и Ивана Петровича Башмаченкова 1908 года рождения.

Поисковики выяснили, что гвардии лейтенант Иван Башмаченков был призван из деревни Дорохово Тверской области и погиб в 160 километрах от дома. Отряды нашли родственников солдата, и в ближайшее время захоронение останков пройдет с воинскими и христианскими почестями.

Рубрика Подробности Находки с волжских берегов Томские поисковики вернулись из международной военно-исторической экспедиции Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2020» проходила в Тверской области. Томскую область предс Фото: из открытых источников

В состав томского отряда «Патриот» вошли десять студентов экономико-промышленного, аграрного, педагогического, базового медицинского, медико-фармацевтического колледжей, механико-технологического и лесотехнического техникумов. Ребята участвовали в экспедиции вместе с командиром отряда, хранителем музейных предметов Томского экономико-промышленного колледжа Владимиром Черкашиным.

Организаторы экспедиции - Российское военно-историческое общество и правительство Тверской области. Финансовую поддержку в организации экспедиции оказал Совет ветеранов Томской области по распоряжению губернатора региона.