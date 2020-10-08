Кожевниковский район: край щедрых пашен и богатой охоты

Фото: из открытых источников

Небольшая по площади территория, самая южная в регионе, граничит с Новосибирской областью. Это наша томская житница, край пашен и пастбищ, где хлебные поля обнимают колосьями, плодородная земля дарит экологически чистую пищу, а местные фермеры готовы угостить своих гостей парным молоком и сыром.

Южная житница области

Большая часть Кожевниковского района располагается на левобережье реки Оби. Площадь муниципального образования (3 900 квадратных километров) составляет всего 1,2% от общей территории Томской области.

Географическое положение в умеренном поясе, континентальный климат и плодородная земля определили основу экономики района, которой служат земледелие и животноводство. Сейчас агропромышленный комплекс объединяет почти 40 сельскохозяйственных предприятий и около 10 тысяч личных подсобных хозяйств.

Например, в райцентре Кожевниково расположено крупное предприятие по производству напитков. Из местных сортов хлеба делают квас, а из ягод получается натуральный морс. В селе Песочно-Дубровка хозяин местной фермы держит не одну сотню черно-пестрых коров голштинской породы, вскормленных сочными лугами. Молоко, творог, колбаски и сибирские пельмени можно попробовать тут же, в деревенской столовой.

А неподалеку, в селе Старая Ювала, есть одно особое место - центр иппотерапии «Живое тепло». Лошади помогают ребятишкам с особенностями развития начать новую жизнь. Занятия ведет дипломированный специалист по лечебной верховой езде. Все лошади, задействованные в иппотерапии, специально обучены, спокойны и покладисты. Приехать в «Живое тепло» может и любая семья на один день. Хозяйка центра ведет уроки любительской верховой езды. И взрослые, и дети могут познакомиться с лошадками, прокатиться верхом и сделать теплые фотографии на память.

Лошади помогают ребятишкам с особенностями развития начать жить по-новому. Фото: из открытых источников

Ферма: козочки на загляденье

Сто козочек-нубиек скоро поедут в Хабаровск из Кожевниковского района. Не так давно в Томской области появился заводчик этой высокопродуктивной породы. Открытие в Старой Ювале настоящей козоводческой фермы в 2013 году стало важным событием для региона и предметом радости и гордости жителей района.

В 2016 году фермеры Прокопьевы открыли цех переработки и начали выпускать пастеризованное молоко, сметану, творог и сыр. У них хорошее техническое оснащение, доильная установка, постоянные и сезонные работники. Затем пристроили еще один цех для содержания животных. Получили областной грант на поддержку семейных ферм, приобрели необходимое оборудование, расширили поголовье коз зааненской породы. Наконец, Галина Прокопьева отважилась на разведение коз англо-нубийской породы (а они очень требовательны к условиям содержания).

Сейчас ферму не узнать. 400 дойных козочек обеспечивают молоком жителей района и близлежащих муниципалитетов. Продукцию раскупают с удовольствием, ведь козье молоко - источник большого количества полезных веществ, витаминов и минералов. Ну и, наконец, из козьего молока получаются сочный творог и вкуснейший сыр.

Неудивительно, что посмотреть на все это великолепие приезжают и взрослые люди, и школьники. Сегодня, правда, в связи с угрозой распространения коронавируса посещения ограничены. Но все надеются, это временно.

Посмотреть на козью ферму в Старой Ювале приезжают и взрослые, и школьники. Фото: из открытых источников

Хуторок на реке Таган

Щедрые воды Оби и местных озер богаты рыбой, поэтому в здешних краях распространена рыбалка, а песчаные берега сибирской реки располагают к созданию туристических баз. Тем более что не только благами природы славен Кожевниковский район, но и гостеприимством жителей. «Дом рыболова», «Боброва заимка», «Моя деревенька Батурчаночка» - лишь некоторые уютные базы отдыха, где можно гулять, общаться с природой, собирать дикоросы, рыбачить, а летом и накупаться вдоволь.

Чтобы в ближайшие выходные насладиться тишиной, речными просторами, сосновым ароматом и отменной рыбалкой, забудьте про зарубежные «прелести». Просто махните с семьей или друзьями на гостеприимный хуторок, что расположен близ кожевниковского села Киреевск.

База отдыха «Хуторок на Тагане у Борисыча» - это пять уютных деревянных домиков и добротная банька на пригорке у реки. Отопление в домах печное, а вот освещение - от солнечных панелей, интернетом и газовым оборудованием они также оснащены. Одновременно здесь могут поселиться 24 человека, но все рассчитано так, чтобы отдохнуть смогли и одинокие путешественники, и семьи с детьми, и люди старшего поколения.

Всем желающим хозяин Геннадий Иванов предлагает порыбачить на спиннинг (если приехали без собственных снастей, имеются запасные). Тем, кто рыбку больше любит кушать, а не ловить, здесь тоже раздолье. Можно вдоволь погулять по сосновому бору, богатому ягодами, грибами, травами и кедровыми шишками. Можно взять лодку и просто покататься, любуясь видами берегов Тагана. Подход к реке пологий, берег песчаный, а течения практически нет. Ну, а затем уже можно приступить к приготовлению ужина.

Уютные деревянные домики и добротная банька у реки ждут гостей. Фото: из открытых источников

Сибирская охота на Симане

Здешние места богаты птицей, зверьем и рыбой. На базе «Сибирская охота» созданы все условия, чтобы не оставить охотника без трофея. Много лет назад специалистам компании, создавшим охотничью базу на острове Симан, предложили изучить опыт разведения диких животных в Завидове, где расположено президентское охотхозяйство. Сказано - сделано!..

Сегодня общество «Сибирская охота» Кожевниковского района на своей обширной - более 17 тысяч гектаров - территории является одним из крупнейших воспроизводителей диких животных в регионе. Ну и, конечно, славится своей охотничьей базой.

- Поохотиться к нам может приехать любой желающий, со своим ружьем и всеми разрешительными документами, - рассказывает директор общества Андрей Дятлов. - Охотятся в основном на оленей, мы завезли их еще в 2007 году. Но вообще здешние места богаты всякой птицей и зверьем. У нас можно охотиться на боровую, полевую, болотно-луговую и водоплавающую дичь, на зайца, лисицу, барсука, бобра, норку.

Специалисты отмечают, что биотехнические мероприятия, которые регулярно проводят сотрудники, дают результат. Динамика численности коренных видов диких животных растет практически по всем видам. К примеру, намного больше стало косули: угодья на острове для нее самые подходящие. А поскольку люди их постоянно подкармливают, эти животные живут здесь круглый год. Заметим, что сибирская косуля занесена в Красную книгу Томской области.

Ко всему прочему, на Симане еще и отличная рыбалка: на территории хозяйства свыше сотни больших и малых озер. В искусственных водоемах плещутся специально завезенные сюда белый амур, толстолобик, зеркальный карп и сазан.

Поохотиться на остров Симан может приехать любой, но со своим ружьем. Фото: из открытых источников

На базе «Сибирская охота» одновременно могут остановиться до 15 охотников и рыбаков (хозяйство имеет на своей территории огороженный маральей сеткой участок в 25 гектаров). Гости могут арендовать квадроциклы или снегоходы, пострелять по тарелочкам, пообщаться с лошадями и другими домашними животными.

Места, где душа отдыхает

Кожевниковский район славен своими видами и крутыми ярами над широкой Обью. Здесь, близ села Уртам, расположена база отдыха «Руян-на-Оби». За самыми яркими фотографиями путешественники едут к маяку на Уртамском яру, который в сердце Сибири, вдали от моря, выглядит весьма колоритно. Он был построен по подобию настоящего дальневосточного маяка, однако выполняет полностью декоративную функцию и не участвует в речной навигации.

Рядом, в «роще танцующих берез», прозванных так за причудливые формы стволов, расположена церковь Вознесения Господня. Это сестра-близнец церкви Святой Троицы на российской полярной станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде, построенной по тому же проекту.

В «роще танцующих берез», прозванных так за причудливые формы стволов, расположена церковь Вознесения Господня. Фото: из открытых источников

Если приезжим хочется прикоснуться к истокам, для них на территории района найдется место по душе. В селе Кожевниково, например, гордятся своей новой кирпичной церковью, которая была заложена в 1999-м и освящена в 2007 году. Когда-то первая приходская деревянная церковь тут была построена в стиле классицизма. В конце ХIХ века при ней появилась церковно-приходская школа. В советское время здание было утрачено, а приход прекратил свою деятельность вплоть до 1990 года. Нынешний храм строился на пожертвования прихожан села и просто добрых людей.

Между прочим, в отдалении от райцентра (45 км до Старой Ювалы, а оттуда еще восемь километров на север), в деревне Терсалгай, тоже есть своя церковь. До революции это было довольно большое село, где в 1870 году построили храм в честь апостолов Петра и Павла. Судьба ему, увы, была уготована печальная. В 2009-м инициативная группа местных жителей обратилась к митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу за благословением на возрождение храма. Вскоре началось строительство, а спустя три года в Терсалгае состоялось великое освящение заново возведенной церкви.

Всем - в добрый путь

Без сомнения, едут гости в Кожевниково еще и потому, что добраться туда нетрудно: районный центр удален от Томска на комфортные 100 километров. Поездка на своем автомобиле по хорошему асфальту занимает час-полтора, и это делает район удобным для выходных выездов.

Кстати, общественный транспорт туда тоже ходит: с томского автовокзала в райцентр Кожевниково ежедневно курсирует рейсовый автобус (расписание и стоимость лучше уточнить на сайте). Да и внутри района между селами налажено движение местного транспорта.

Поездка в Кожевниковский район на автомобиле по хорошему асфальту занимает час-полтора. Фото: из открытых источников

Путешествие по Кожевниковскому району станет проще, если открыть Гид-путеводитель по Томской области:.tour.tomsk.life. Он поможет не заблудиться и составить удобный вариант маршрута.