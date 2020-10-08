На два месяца раньше срока

Местные жители довольны: школа в селе Ягодном сохранила свою историю. Фото: из открытых источников

Здание, построенное 45 лет назад, получило вторую жизнь благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

На капремонт школы было направлено 91,1 млн рублей из нескольких источников. Так, 67,9 млн руб. выделил федеральный бюджет, 13,9 млн поступили из областной казны, еще 4,5 млн вложили муниципальные власти, а 4,8 млн руб. добавило предприятие «Сибирское молоко».

Строители заменили в школьном здании внутренние инженерные сети (электропроводку, систему отопления и канализации), кровлю и окна, утеплили цоколь, выполнили внутренний ремонт помещений. Вместо деревянных полов залиты бетонные, заново оштукатурены стены, установлены пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

- По сути, это новая школа, ее пришлось буквально отстроить заново, - сказал на церемонии открытия 23 сентября глава Асиновского района Николай Данильчук. - Это уже третье рождение школы в селе Ягодном, но, главное, она сохранила свою историю. А здешние дети теперь избавлены от необходимости ездить на учебу в город. За это низкий поклон строителям, которые сдали объект на два месяца раньше проектного срока.

Сейчас в школе занимаются 164 ученика из Ягодного и трех окрестных поселков. В планах местных властей - благоустройство прилегающей к зданию территории и монтаж уличного освещения на примыкающей улице (которая так и называется - Школьная).

Сейчас в школе занимаются 164 ученика из Ягодного и трех окрестных поселков. Фото: из открытых источников

- Село Ягодное становится центром развития в Асиновском районе не только в аграрной, но и социальной сфере, - заметил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, поздравляя местных жителей. - Несколько лет назад, открывая здесь крупнейший животноводческий комплекс, глава региона дал поручение сделать это село привлекательным и комфортным для жителей. Капитальный ремонт школы - очередной шаг в этом направлении. И обновилась она не только внешне, но и содержательно. Сегодня здесь созданы все условия, чтобы сельские дети моги получать качественное образование.

Вице-губернатор добавил, что в 2021-м в Ягодном планируется провести капремонт местного Дома культуры и начать устройство уличного освещения. А еще в Минсельхоз России направлена заявка на финансирование в 2023 году строительства очистных сооружений.