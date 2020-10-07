Коронавирус в Томске, последние новости на 8 октября 2020 года: впервые с весны в коечном фонде свободны менее 50% мест, врачей из поликлиник будут возить на вызовы такси

Фото: из открытых источников

На утро 8 октября в Томской области зафиксировано 8 213 случаев заражения COVID-19. Из них 110 новых были выявлены вчера. Уже три дня подряд число заболевших в регионе за сутки превышает сто человек!

Среди нововыявленных заболевших у 56 человек нет симптомов инфекции, у 45 имеются признаки ОРВИ, у 9 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 88.

Данные на утро 8 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 72 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 583. В обсерваторе под Томском на карантине находится 54 постояльца.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 49,7% мест. Впервые с весны этот показатель опустился ниже 50%.

Коэффициент распространения инфекции за минувшие сутки равен 1,21.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения ( он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 272, 6.

Такси для докторов

Областная власть арендует 30 автомобилей такси для доставки врачей из поликлиник Томска на вызовы в дома пациентов. Об этом вчера рассказал журналистам, в ходе открытия ПЭТ-центра, губернатор Сергей Жвачкин.

По данным регионального оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, за минувшие пару недель в Томске число вызовов врачей на дом значительно возросло. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и не рискуя лично посещать поликлиники, граждане с признаки ОРВИ, вызывают медработников на дом.

- Сегодня 30 такси мы нанимаем на работу для поликлиник, потому что врачи пешком сейчас ходят, это просто ад, – уверен глава региона. Наличие транспорта сократит время на дорогу медиков между домами пациентов, даст возможность оказать помощь большему числу нуждающихся.