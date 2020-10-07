Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Школьная газета

Интерес к профессии - основа педагогики

Светлана Лазарева, преподаватель английского языка из томского лицея № 7, вошла в число победителей областного конкурса «Лучшие практики наставничества - 2020»
Алина Гаранина
КомментироватьОставить комментарий
На конкурсе лучших практик наставничества Светлана Лазарева поделилась своими наработками.

На конкурсе лучших практик наставничества Светлана Лазарева поделилась своими наработками.

Порой мы произносим слово «учитель», не задумываясь, какую огромную роль играют педагоги в нашей жизни. Учитель не просто профессия – это миссия. В сфере образования остаются лишь люди глубоко неравнодушные, талантливые, безраздельно преданные своему делу. Преподаватель английского языка томского лицея № 7 Светлана Викторовна Лазарева - из этой славной когорты.

Знание иностранных языков - важнейшая составляющая современной жизни. Английским владеет большинство людей на планете. Языковой барьер постепенно исчезает, в чем несомненная заслуга и школьных педагогов. Светлана Лазарева за 27 лет работы в школе накопила солидный опыт преподавания. Вот уже 20-й год она является наставником молодых учителей, в последние несколько лет - наставником-консультантом.

- Английский язык, как любой другой предмет, требует готовности детей к его изучению. Их нужно заинтересовать, что иногда получается не сразу. Молодым педагогам, приходящим работать в школу сразу после вуза, бывает сложно. На своих мастер-классах стараюсь поддержать их, дать, выражаясь по-современному, лайфхаки для успешной, продуктивной работы, - рассказывает Светлана Викторовна. - Помогаю начинающим коллегам подготовиться к участию в конкурсах профессионального мастерства: объясняю, как составить портфолио, спроектировать интересный, зрелищный открытый урок, правильно сделать самопрезентацию. Имидж педагога - важнейший момент, в существенной мере он влияет на отношение и к конкретному учителю, и к нашей профессии, престиж которой необходимо поднимать. Занимаюсь этой работой как в лицее № 7, так и на других площадках, поскольку с 2018 года являюсь членом Ассоциации наставников Томской области.

Широка разноплановая деятельность консультирующего наставника С. Лазаревой. Она не только транслирует собственный богатый опыт, дает старт начинающим, но и, случается, берет что-то от них на различных форумах, слетах, конкурсах. Любит посещать уроки молодых. Открывает новое и интересное для себя во всем.

- В Томске с 2017 года проводится педагогический квиз «Побеждай!». В нем участвуют как отдельные команды молодежи и наставников, так и сборные. Команда педагогов наставников лицея в 2018 году заняла в этой игре первое место, в 2019-м мы стали просто участниками. Динамика, азарт, командный дух, возможность блеснуть своими знаниями, логикой и эрудицией - именно это объединяет учителей. Интересные вопросы, на обдумывание которых дается всего минута, поступают наставникам от детей и молодых специалистов. Эта игра, в том числе, сподвигла меня к участию в конкурсе «Лучшие практики наставничества - 2020», - поясняет наша героиня. - Захотелось поделиться своими наработками за много лет. Рада, что мой мастер-класс «Бриколаж как эффективный образовательный прием, развивающий креативность и нестандартное мышление» (это инновация в педагогике, использующая на уроках любые предметы, кроме учебников), представленный на очном этапе конкурса, был высоко оценен.

Светлана Викторовна - удивительный педагог. Многие из тех, кому посчастливилось быть ее подопечными либо учениками, не теряют с ней связь. Сейчас это несложно делать, находясь в любой точке Земли. Пишут, звонят своему любимому наставнику и учителю, благодаря которому они узнали, что быть высокообразованным человеком, постоянно развиваться, идти вперед - это не только важно, но и действительно очень интересно.

Интересное

Рекомендуемые