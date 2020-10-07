Интерес к профессии - основа педагогики

На конкурсе лучших практик наставничества Светлана Лазарева поделилась своими наработками.

Порой мы произносим слово «учитель», не задумываясь, какую огромную роль играют педагоги в нашей жизни. Учитель не просто профессия – это миссия. В сфере образования остаются лишь люди глубоко неравнодушные, талантливые, безраздельно преданные своему делу. Преподаватель английского языка томского лицея № 7 Светлана Викторовна Лазарева - из этой славной когорты.

Знание иностранных языков - важнейшая составляющая современной жизни. Английским владеет большинство людей на планете. Языковой барьер постепенно исчезает, в чем несомненная заслуга и школьных педагогов. Светлана Лазарева за 27 лет работы в школе накопила солидный опыт преподавания. Вот уже 20-й год она является наставником молодых учителей, в последние несколько лет - наставником-консультантом.

- Английский язык, как любой другой предмет, требует готовности детей к его изучению. Их нужно заинтересовать, что иногда получается не сразу. Молодым педагогам, приходящим работать в школу сразу после вуза, бывает сложно. На своих мастер-классах стараюсь поддержать их, дать, выражаясь по-современному, лайфхаки для успешной, продуктивной работы, - рассказывает Светлана Викторовна. - Помогаю начинающим коллегам подготовиться к участию в конкурсах профессионального мастерства: объясняю, как составить портфолио, спроектировать интересный, зрелищный открытый урок, правильно сделать самопрезентацию. Имидж педагога - важнейший момент, в существенной мере он влияет на отношение и к конкретному учителю, и к нашей профессии, престиж которой необходимо поднимать. Занимаюсь этой работой как в лицее № 7, так и на других площадках, поскольку с 2018 года являюсь членом Ассоциации наставников Томской области.

Широка разноплановая деятельность консультирующего наставника С. Лазаревой. Она не только транслирует собственный богатый опыт, дает старт начинающим, но и, случается, берет что-то от них на различных форумах, слетах, конкурсах. Любит посещать уроки молодых. Открывает новое и интересное для себя во всем.

- В Томске с 2017 года проводится педагогический квиз «Побеждай!». В нем участвуют как отдельные команды молодежи и наставников, так и сборные. Команда педагогов наставников лицея в 2018 году заняла в этой игре первое место, в 2019-м мы стали просто участниками. Динамика, азарт, командный дух, возможность блеснуть своими знаниями, логикой и эрудицией - именно это объединяет учителей. Интересные вопросы, на обдумывание которых дается всего минута, поступают наставникам от детей и молодых специалистов. Эта игра, в том числе, сподвигла меня к участию в конкурсе «Лучшие практики наставничества - 2020», - поясняет наша героиня. - Захотелось поделиться своими наработками за много лет. Рада, что мой мастер-класс «Бриколаж как эффективный образовательный прием, развивающий креативность и нестандартное мышление» (это инновация в педагогике, использующая на уроках любые предметы, кроме учебников), представленный на очном этапе конкурса, был высоко оценен.

Светлана Викторовна - удивительный педагог. Многие из тех, кому посчастливилось быть ее подопечными либо учениками, не теряют с ней связь. Сейчас это несложно делать, находясь в любой точке Земли. Пишут, звонят своему любимому наставнику и учителю, благодаря которому они узнали, что быть высокообразованным человеком, постоянно развиваться, идти вперед - это не только важно, но и действительно очень интересно.