Когда дважды два больше, чем четыре...

Педагоги Русской классической гимназии № 2 делятся инновациями с коллегами региона и России.

… «С детства мечтала стать учителем», «всегда любила математику», «мне нравится раскрывать в детях таланты», «здорово, когда ученику любопытно погружаться в предмет». Эти слова - от педагогов МБОУ «Русская классическая гимназия № 2 г. Томска», участвующих в работе созданного здесь более десяти лет назад Центра инновационного опыта. Что может быть лучше, чем когда в школе работают влюбленные в свою профессию учителя? Кстати, без такой любви и сам центр бы не случился. Сами посудите.

Официальное название этого проекта очень длинное - «Центр инновационного опыта по обновлению содержания образования средствами учебно-методических комплексов как условие обеспечения качества естественнонаучного образования на ступени основного общего образования». И история его создания тоже многоступенчатая.

- Все началось с сотрудничества с Томским государственным педагогическим университетом, - рассказала заслуженный учитель РФ, преподаватель математики Зинаида Алифоренко. - Преподавание гуманитарных предметов в нашей гимназии всегда было на высоте, но еще до введения новых ФГОСов, образовательных стандартов, стало понятно, что без выруливания на многопрофильность нам не обойтись, если хотим давать нашим ученикам качественное образование, в том числе и по предметам естественнонаучного профиля. И мы обратились к профессору ТГПУ, доктору педагогических наук Э.Г.Гельфман, автору учебников и развивающих технологий обучения математике на основе психодидактического подхода.

Сотрудничество коллег из разных ступеней образования получилось продуктивным, технологии университетского профессора и ее команды отлично совпали с идеологией преподавания в гимназии.

- Выстраивание индивидуальной траектории образования, обогащение интеллектуальных возможностей ребенка, универсальные учебные действия, взаимосвязь между разными преподаваемыми предметами - все это Зинаида Ивановна использует в работе уже более 30 лет, - рассказала Наталья Борисова, другой учитель математики гимназии № 2 и соорганизатор Центра инновационного опыта. - Работали мы, работали вместе с ТГПУ по этой развивающей модели, ездили на семинары в другие города, к нам коллеги приезжали, и в итоге накопили богатый опыт, который захотелось сконцентрировать, систематизировать и передавать другим. Так появился центр, мы обобщаем опыт учителей математики, информатики, физики, биологии, химии, транслируем технологии, с помощью которых можно влюблять учеников в эти дисциплины. Или для начала хотя бы вызывать у них интерес, любопытство, стремление к дальнейшему познанию.

В 2016 году гимназический центр получил статус муниципальной методологической площадки. В гимназии есть географическая карта, на которой стрелками отмечены города, в которые за годы работы Центра инновационного опыта его участники передавали знания, разработанные курсы, методики. Стрелок много, и количество желающих приобщиться к передовому педагогическому опыту не уменьшается. «Завтра, например, наши учителя будут проводить онлайн международный семинар с Израилем, - говорит Светлана Ярославцева, директор Русской классической гимназии № 2. - Радует, что ряды учителей-энтузиастов растут, таких, которые, как и наши педагоги, хотят, чтобы ученики с увлечением осваивали мир задач и формул, развивали свои аналитические способности, логику рассуждений, навыки владения цифровыми технологиями. Главная цель работы центра - обобщать, анализировать, изучать и тиражировать лучшие практики в сфере преподавания предметов естественнонаучного блока с доминированием математики».

Каждый год Центр инновационного опыта пополняет свой образовательный арсенал. В том числе и за счет новых проектов. В 2020 году Русская классическая гимназия № 2 одержала победу в федеральном конкурсе грантов в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Шесть миллионов рублей пойдут на создание, оснащение и обеспечение работы «Виртуальной творческой лаборатории для организации обогащения и распространения опыта преподавания математики и информатики». Виртуальная лаборатория будет сетевой площадкой для других школ, в этом проекте нашли воплощение лучшие авторские курсы и методики педагогов гимназии.

Например, Алена Алифоренко, учитель иностранных языков, будет вести курс «Технический английский в сфере IT», а Зинаида Алифоренко - «Компьютерная поддержка по математике». Интересно, что общий стаж педагогической династии Алифоренко, если сложить годы преподавания мамы Зинаиды Ивановны, дочери Алены и первого директора Гуманитарного лицея г. Томска Сергея Алифоренко, составляет 110 лет!

- Работа в рамках нашего центра практически со всей Россией - это та творческая составляющая, которая притягивает меня в педагогике, - говорит Алена Сергеевна, которая до гимназии и в аспирантуре ТГУ училась, и работала как переводчик в международной компании. - И детям хочется передать интерес к английскому языку и понимание того, что в век цифровых технологий без него не обойтись.

Оксана Мущинкина, еще один представитель молодого поколения учителей, участвующая в работе Центра инновационного опыта, восемь лет назад пришла в гимназию на практику да так и осталась в этом коллективе. Она та самая, кто еще в детстве мечтала стать учителем. А еще ее конек - решение интересных задач, и своим коллегам она предлагает разработанный курс «Занимательная информатика». Другой педагог, Ирина Чинская, делится опытом преподавания курса «Решение сложных задач по информатике».

- И сотрудничество с ТГПУ, и работа нашего центра помогли мне совместить психологию и математику, - говорит Наталья Борисова. - Еще в тот период, когда я работала в Колпашеве с классом детей, отстающих в психическом развитии, меня заинтересовал этот момент: как вовлечь разных по складу ума учеников в процесс постижения знаний. С помощью развивающих технологий учим детей видеть математику вокруг себя - в вышивке, в национальном костюме, в элементах архитектуры города, в арках, окнах и воротах. Ведь математика — это больше, чем просто знание таблицы умножения и умение решать задачи.