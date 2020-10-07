На селе и в городе - возможности равные

Образовательная «Точка роста» - шаг в будущее не только для учеников, но и для их педагогов. Фото: admin.tomsk.ru

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» подобные «Точки роста» открываются по всей стране. В Томской области в 2019-2020 годах их открыто уже 60, а по всей России - около 2 950.

Эти образовательные площадки оснащены современными учебными программами и оборудованием - компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадракоптерами, робототехникой, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи.

- По прошлогоднему опыту мы видим, что на новый уровень выводятся условия для современного образования. Благодаря проекту в любой томской «Точке роста» ребята получают одинаковые возможности, - отметила Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования Томской области.

По ее словам, совместно с департаментом профессионального образования в регионе реализуются проекты для школьников, такие как «Территория интеллекта» и другие. «Мы создали образовательно-отраслевые кластеры, привязав их к наличию «Точек роста» на территории муниципалитета. Ребята могут получить предпрофессиональную подготовку по профессиям, которые необходимы в конкретном городе или районе», - пояснила глава департамента.

На базе центра в селе Тимирязевском (а это первая подобная площадка на территории Томска) будут реализовываться основные образовательные программы по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», программы допобразования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию и т. п. Также в «Точке роста», где будут заниматься ученики 64-й школы, планируется проведение социокультурных мероприятий.

На создание центра из федерального, областного и местного бюджетов в общей сложности направлено около 2,5 млн рублей. Сюда вошли затраты на подготовку помещений под новое оборудование, устройство функциональных зон, приобретение технического оснащения.

Для тимирязевских школьников власти закупили 11 ноутбуков, шлем виртуальной реальности, фотоаппарат, 3D принтер и смартфон, четыре квадрокоптера, два многофункциональных инструмента и даже аккумуляторную дрель-винтоверт. Приобретены практические пособия для изучения основ механики, кинематики, динамики. Чтобы практиковаться по ОБЖ, у ребят есть тренажеры-манекены для отработки сердечно-легочной реанимации и приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов ранений и поражений, средства для оказания первой медпомощи. А еще в новом центре полностью оснащена шахматная гостиная, от специальных столов до турнирных часов. В общем, школьникам предстоит учиться не только виртуально, но и работать руками.

- «Точка роста» - это очередной шаг в развитии цифрового образования. При этом важно, что такой центр открывается на удаленной территории. Юные жители села Тимирязевское смогут наравне со всеми получать знания и навыки, востребованные в современном мире, - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. - Причем это шаг в будущее не только для учеников, но и для педагогов, которым перед открытием центра пришлось пройти специальное обучение.