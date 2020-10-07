С юбилеем, наша Лоскутовская!

Томская деревня Лоскутово отмечает в этом году 440 лет, но это не единственный юбилей - у местной школы тоже круглая дата - 35 лет. Для учреждения это молодой возраст, но, учитывая, сколько событий здесь произошло, можно сказать, что судьба 33-й тесно переплетена с судьбой поселка.

Построило ее Лоскутовское РТП для детей, чьи родители работали на таких же ключевых предприятиях: «Агрохим», Томское ДРСУ и др. Первым директором стал Николай Ульянович Авдошко, а сама школа распахнула свои двери 1 сентября 1985 года. Однако тогда никто не думал, что небольшая школа на 250 мест буквально через несколько лет окажется маловата для быстрорастущей территории.

Шли годы … Ремонт школьных классов, новая проводка, приобретение компьютеров и многое другое - все это результат многолетнего сотрудничества с областным депутатом Владимиром Резниковым. Вот уже 15 лет со времени присоединения Лоскутова к городу он помогает школе наряду с другими образовательными учреждениями округа.

- В основном здании 13 оборудованных учебных кабинетов, современный компьютерный класс, - рассказывает директор школы Дина Журавлева. - Оснащенное помещение для группы продленного дня, библиотека с хранилищем и читальным залом, спортивный, актовый залы, кабинет социально-педагогической службы, медицинский кабинет, комната детской организации «Республики Детства», столовая на 80 мест. Казалось бы, много, но школе, которая занимается в две смены, катастрофически не хватает площадей для организации дополнительного образования, требуется еще один спортивный зал. И по- хорошему - еще один учебный корпус.

Дина Дмитриевна руководит учреждением с 1997 года, а свою трудовую деятельность в качестве учителя математики она начала в Лоскутовской школе в 1988 году. По ее словам, помощь депутата неоценима. При поддержке Владимира Тихоновича в школе осуществлена замена окон, отремонтирован спортзал, выполнен масштабный ремонт кровли в основном здании и в хозяйственном помещении, оборудована система отопления и отремонтирована входная группа. Когда поступило специальное оборудование для пищеблока по программе «Здоровое питание детей», пришлось заново делать проводку и заземление. Еще один большой проект - освещение для хоккейной коробки.

Депутат понимает проблемы присоединенной территории: добраться до города - не через дорогу перейти, поэтому он передал школе легковой автомобиль.

При поддержке депутата и администрации Кировского района в Лоскутове асфальтовой крошкой был отсыпан въезд на территорию школы.

В этом году приобретены бойлеры, теперь в младших классах и в кабинетах химии, биологии и физики есть горячая вода. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора отремонтированы туалетные кабинки.

- Помимо всего прочего, депутат ежегодно оказывает помощь в проведении праздников, спортивных мероприятий. - продолжает директор, - с 2002 года в школе проводятся волейбольные турниры памяти Александра Неустроева. Наверное, многие слышали о страшной катастрофе на подводной лодке «Курск», когда из жизни ушло более 100 членов экипажа, среди погибших был выпускник 33-й школы Александр Неустроев. В память о нем проводятся соревнования, которые собирают команды из Лоскутова, Богашева и Межениновки и других окрестных сел.

Еще одна яркая жемчужина учреждения - это цирковая студия «Каламбур», образцовый коллектив, лауреат премии всемирно знаменитого клоуна Карандаша, которой в прошлом году исполнилось 15 лет. В ноябре 2019 года в ТЮЗе при поддержке Владимира Резникова состоялось юбилейное представление.

Большинство лоскутовцев считают 33-ю школу своей альма-матер, где не просто прошло их детство, юность, становление личности, а чем-то большим - родным домом, дорогим для сердца местом.