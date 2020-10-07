Наш учитель-краевед

- Я учусь в школе № 12, одной из старейшей в городе. Она небольшая и уютная. Но главное в школе не стены, а учителя и ученики!

У нас много хороших учителей - Елена Вениаминовна Королева, Александр Иванович Петров, Любовь Павловна Павленко, Лариса Владимировна Ананьева, Ольга Петровна Ярославцева, Марина Александровна Соколова, Александра Борисовна Макиенко… Они все ведут уроки так, что учиться по их предметам интересно, и на уроки идешь с охотой. О каждом хотелось бы рассказать, но сегодня я остановлюсь на нашей учительнице русского языка и литературы Галине Ивановне Карташовой.

Галина Ивановна не только интересно преподает нам свои предметы, но и занимается музейной педагогикой. Она создатель и руководитель школьного музея, ведет занятия в музейном кружке. Он очень нравится ученикам, которые входят в группу экскурсоводов и в актив музея. Ребята побеждают в конкурсах, проводят исследовательскую работу.

Недавно Галина Ивановна получила прекрасный подарок на день рождения - книгу «Жизнь, опаленная войной. Томск, 1941-1945», рассказывающую о жизни нашего города в годы Великой Отечественной войны. В работе над этой книгой наш педагог принимала участие, как и другие томичи-краеведы. Это ее авторский экземпляр! Книга очень интересная, в ней есть материал и о нашей школе, в которой в годы войны был госпиталь. Такие учителя как Г. В. Карташова дают нам уроки добра, уроки памяти.

С Днем учителя, Галина Ивановна, и все наши педагоги!