Коронавирус в Томске, последние новости на 6 октября 2020 года: в обсерваторах уже 64 постояльца, в Северске закрыли на карантин отделение больницы

Фото: из открытых источников

На утро 6 октября в Томской области выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 7 982 человека.

Среди нововыявленных заболевших у 29 человек нет симптомов инфекции, у 66 имеются признаки ОРВИ, у 11 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 88.

Данные на утро 6 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 20 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6496 человек. В обсерваторе под Томском на карантине находится 64 постояльца.

Коэффициент распространения инфекции за минувшие сутки не изменился, он равен 1,22.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября включительно. До этого времени сохраняется обязательный масочный режим.

Карантин в больнице

В связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом у пациентов и сотрудников кардиологического отделения Северской клинической больницы СибФНКЦ ФМБА России, данное отделение закрыто на карантин. Всего в закрытом городе на текущий момент зафиксировано 670 случаев заражения COVID-19, 60 человек госпитализированы в ковидные стационары.