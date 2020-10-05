Профессия особой важности: сегодня, 5 октября, вся Россия отмечает День учителя

С незапамятных времен учитель считается носителем культуры, а школа – очагом просвещения. Фото: из открытых источников

В понедельник, 5 октября, вся Россия отмечает День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования. Напомним, у нас в стране он был учрежден еще при советской власти, 29 сентября 1965 года.

Сложно переоценить вклад педагогов в воспитание молодого поколения и развитие общества в целом. Недаром в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО этот праздник стал международным. Впрочем, для наших сограждан он давно является особенным: профессия учителя почетна в России с летописных времен, к учителю всегда шли за знаниями, помощью и советом. Именно учитель всегда считался носителем культуры, а школа – очагом просвещения.

По стажу и по возрасту

Как подсчитали в региональной службе госстатистики, в Томской области на начало 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях работало 8 315 учителей, из них в государственных учреждениях – 8 244 человека, в частных – всего 71.

Традиционно подавляющее количество педагогов – это женщины, которые составляют 87,5% общей численности. Педагоги-мужчины в большинстве своем являются преподавателями основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры – 67,0% и 61,6% соответственно от общего числа учителей этих дисциплин.

Больше всего в томских школах трудится учителей русского языка и литературы (958 человек), иностранных языков (959), математики (766) и физической культуры (632 педагога). По информации Томскстата, высшее профессиональное образование имели 86,2% учителей (из них 80,3% – педагогическое), еще 13,8% – среднее профессиональное (в том числе 11,1% – педагогическое).

Педагогическим стажем работы от 20 лет и более обладают 53,7% учителей Томской области. К сожалению, молодых учителей в возрасте до 30 лет в составе педагогических коллективов насчитывается лишь 16,6%.

Молодых учителей в возрасте до 30 лет в составе педагогических коллективов немного. Фото: из открытых источников

Цена учительского труда

По данным обладминистрации, средняя учительская зарплата в Томской области к началу 2020 года составляла 36 724 рубля. Как заявляют представители власти, рост заработной платы школьных учителей в регионе соответствует планам, заявленным в национальном проекте «Образование».

Ожидается, что в текущем году средний заработок педагогов в средних учебных заведениях до 37,9 тыс. руб. Кроме того, надбавку в размере не менее 5 тыс. руб. за классное руководство с 1 сентября начнут получать 6 150 учителей.

Кстати, среднюю зарплату педагогов дополнительного образования в 2020-м власти также планируют поднять с 36,9 тыс. руб. до 37,8 тыс., а воспитателей детских садов – с 33,7 тыс. до 34,3 тыс. руб. Уточним, что заработная плата разнится по муниципалитетам.

Испытание на прочность

С начала 2020 года настоящее испытание выпало на долю российских педагогов, и Томская область не стала исключением. В период пандемии нужно было срочно организовать дистанционное обучение, поработать с каждым учащимся индивидуально, подготовить выпускников к сдаче Единого госэкзамена. Перед учительским сообществом были поставлены серьезные задачи, с которыми профессионалы успешно справились. В День знаний, в непростых условиях профилактики коронавируса, в томских школах, гимназиях и лицеях вовремя начался новый учебный год.

В период пандемии коронавируса настоящее испытание выпало на долю российских педагогов. Фото: из открытых источников

В канун профессионального праздника педагогов и ветеранов образования поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– Сложно переоценить ваш вклад в развитие общества и воспитание молодого поколения, – говорится в обращении главы региона. – Государство на всех уровнях помогает учителям: строит комфортные и современные школы, поддерживает педагогов, делает все, чтобы замечательная профессия учителя вновь стала престижна и притягательна. Нынешний учебный год проходит в непростых условиях профилактики и борьбы с эпидемией. Это дополнительная ответственность педагогов и, уверены, вы с ней успешно справитесь. Желаю вам крепкого здоровья, достатка и успешных учеников!