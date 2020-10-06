Коронавирус в Томске, последние новости на 7 октября 2020 года: число заболевших превысило 8 тыс., в регионе стартовала вакцинация медработников от COVID-19

Фото: из открытых источников

На утро 7 октября в Томской области зафиксировано 8 103 случая заражения COVID-19. Из них сразу 121 пополнил статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 15 человек нет симптомов инфекции, у 90 имеются признаки ОРВИ, у 16 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 88.

Данные на утро 7 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 15 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 511 человек. В обсерваторе под Томском на карантине находится 68 постояльцев. В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 50,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции за минувшие сутки продолжил рост и равен 1,24( вчера был 1,22).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября включительно. До этого времени сохраняется обязательный масочный режим.

Защитить медиков

Вчера в областном центре началась вакцинация медработников от новой коронавирусной инфекции. Первыми дозы вакцины получили 14 сотрудников станции скорой медицинской помощи и респираторного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №3.

Напомним, пробные 42 дозы комбинированной векторной вакцины "Гам-КОВИД-вак" , разработанной в ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России, поступили в регион в конце сентября. Как рассказала журналистам начальник отдела медицинской профилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина, прививка ставится медикам, которые не болели COVID-19, имеют на момент вакцинации отрицательный ПЦР-тест на «корону», у них нет симптомов ОРВИ и хронических заболеваний. До конца года вакцину поставят тысяче томских медиков.