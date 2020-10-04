Коронавирус в Томске, последние новости на 5 октября 2020 года: коэффициент распространения инфекции продолжает расти, общее число заболевших приближается к 8 тысячам

Фото: из открытых источников

На утро 5 октября в Томской области зафиксировано 7 876 случаев заражения COVID-19. Из них сразу 108 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 33 человек нет симптомов инфекции, у 54 имеются признаки ОРВИ, у 21 томича диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о смерти еще одного пациента заболевшего "короной". Он стал 88-ой жертвой пандемии в нашем регионе.

- Пациент – старшей возрастной категории - входил в группу риска по сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету и ожирению. Инфекция осложнялась тяжелым течением пневмонии, сепсисом, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - прокомментировали в оперштабе.

Данные на утро 5 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 70 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6476 человек. В обсерваторе под Томском на карантине находится 66 постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,22.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.