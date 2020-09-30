Что изменится в Томске с 1 октября 2020 года: прибавки к зарплате и сокращение мер поддержки

Зарплаты российских бюджетников с 1 октября проиндексируют на три процента. Фото: из открытых источников

Бюджетникам немного прибавят зарплату

Зарплаты бюджетников с 1 октября будут проиндексированы на три процента. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как пишет «Российская газета», доход вырастет у работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных органов, у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Социально ориентированные НКО получат послабление по налогам. Фото: из открытых источников

Также подрастут зарплаты работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, науки, гидрометеорологический службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России и других организаций.

На детские выплаты вновь нужно заявление

С 1 октября отменяется беззаявительный порядок продления ежемесячных выплат на детей до трех лет семьям с низким доходом, введенный из-за коронавируса. Он действовал с 1 апреля до конца сентября. В течение этого времени пособие, которое ежегодно назначается заново, продлевалось автоматически.

Право на детские выплаты имеют семьи с низким среднедушевым доходом. Фото: из открытых источников

Теперь выплата, как и ранее, будет устанавливаться до достижения ребенком возраста одного года. Затем нужно подать новое заявление – сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им трех лет, а также представить документы, подтверждающие доход семьи. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Меры поддержки безработных сократятся

Со следующего месяца перестают действовать меры поддержки безработных, введенные в связи с пандемией COVID-19. Напомним, что индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта 2020 года, могли получать пособие по безработице в размере 12 130 рублей на протяжении трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 года.

С той же даты перестанут получать пособие по безработице и те безработные, кто утратил занятость после 1 марта текущего года и у кого истек срок выплаты пособия по безработице. До этого им продлевали выплаты в том размере, который они получали на момент окончания периода такой поддержки, в течение трех месяцев.

Субсидии на ЖКХ автоматически не продлят

Ждет россиян еще одно «обратное» новшество: прекращается автоматическое продление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В апреле правительство РФ временно ввело автоматическое продление субсидий, обычно предоставляющихся лишь на шесть месяцев. Это было сделано для того, чтобы жители лишний раз не посещали многолюдные места в период пандемии. С 1 октября возвращается обычный порядок предоставления субсидий (невзирая на угрозу второй волны коронавируса).

Прекращается автоматическое продление субсидий на оплату услуг ЖКХ. Фото: из открытых источников

Проходить МСЭ инвалидам придется очно

Опять-таки с 1 октября возвращается очный порядок прохождения медико-социальной экспертизы для установления или продления инвалидности. Впервые упрощенный порядок подтверждения инвалидности был введен в России в начале пандемии. Она распространялся на тех, кому МСЭ назначалась впервые или повторно в период с 1 марта до конца сентября.

В течение этого времени личное присутствие граждан для прохождения экспертизы не требовалась, группа инвалидности присваивалась на основании документов, выданных ранее медицинской организацией. По информации «РГ», по все стране более 800 тысяч граждан воспользовались этой возможностью.

Переход на карту «Мир» откладывается

Центробанк РФ продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и пособий на карты платежной системы «Мир». В оставшиеся три месяца граждане сохранят возможность получать эти выплаты любым удобным для них способом. Изначально перевод пенсий и государственных пособий на национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля, но регулятор его продлил до 1 октября. Требование не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой.

Срок перевода пенсий на карты платежной системы «Мир» откладывается. Фото: из открытых источников

По информации ЦБ РФ, большинство российских получателей уже оформили карты, но немало тех, кто пока этого не сделал. Принято решение дать им срок до 31 декабря 2020 года. Напомним, что на карту «Мир» планируется перевести следующие платежи: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми (единовременные и ежемесячные).

Время на уведомление о «трудовой» еще есть

В течение октября работодатели еще могут уведомить своих сотрудников о том, что те должны до конца года определиться: оставлять привычную бумажную трудовую книжку либо перейти на электронную. Для выбора способа ведения документа каждый работник должен лично написать заявление и передать в свой отдел кадров.

Первоначально сообщалось, что работодатели должны уведомить сотрудников не позднее 30 июня 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса было решено продлить этот срок до 31 октября включительно. По данным обладминистрации, более 19 тыс. работающих граждан в Томской области уже сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки. У тех, кто впервые начнет трудиться с 1 января 2021 года, бумажного варианта этого документа не будет; записи о приеме на работу, переводе, увольнении будут вестись только в электронном виде.

Частников из соцсферы освободят от НДС

С 1 октября при оказании государственных и муниципальных услуг в социальной сфере негосударственные организации будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость. Такая норма закреплена в Федеральном законе от 13 июля 2020 года № 191-ФЗ. По мнению экспертов, это создает равные условия налогообложения при оказании социальных услуг для госучреждений и негосударственных социально ориентированных организаций. Для самих получателей услуг ничего не изменится, но частному сектору бизнеса станет немного легче. Такие послабления во время пандемии могут положительно сказаться на судьбе организации.