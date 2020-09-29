Бум во время пандемии: август 2020 года стал рекордным по объемам ипотечного кредитования

В июле-августе в Томской области банки выдали ипотечных кредитов примерно поровну. Фото: из открытых источников

По оценке ДОМ.РФ и агентства Frank RG, в августе в России было

выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей. Аналитики констатируют: по объему выданных кредитов минувший август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка, превзойдя рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей). Томская область тоже показала в этом плане прирост, хотя и не стала лидером среди регионов Сибирского округа.

Томичи не проявили такой активности в приобретении ипотеки, как жители центральных регионов. Фото: из открытых источников

Ставки снижены, господа! Как следует из пресс-релиза ДОМ.РФ, за январь-август в стране было выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+ 14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+ 26%), В ответ на запрос редакции «КП» в Отделении Томск Банка России сообщили, что в августе ипотечное кредитование в Томской области также оставалось на высоком уровне. Это было связано, главным образом, со снижением процентных ставок по ипотеке на фоне снижения ключевой ставки. Кроме того, продолжилась поддержка кредитования государственной программой льготной ипотеки для первичного рынка недвижимости. Как и в июле, в августе 2020 года в регионе банки выдали 1,2 тыс. ипотечных кредитов; это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении ипотечное кредитование выросло в 1,8 раза, а общая сумма выданных кредитов – с 1,5 до 2,7 млрд рублей. Относительно июля объем выданных ипотек увеличился на 1,2%.

Госпрограмма льготной ипотеки в России пока действует до 1 ноября 2020 года Фото: из открытых источников

Такая динамика повторяет общероссийские тенденции, считают эксперты: в целом по стране ипотечное кредитование в августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем 2019 года выросло на 45% в количественном выражении и на 66% – в денежном. Впрочем, среди регионов РФ Томская область не является лидером по количеству выданных и зарегистрированных льготных ипотек. По информации Росреестра, с начала действия программы под 6,5% (с 17 апреля 2020 года) по 1 сентября по всей стране зарегистрировано более 66 440 ипотечных сделок. Это каждая 15-я сделка, или 6,4% от общего количества зарегистрированных ипотек (1 043 749). Большинство подобных сделок заключено в Приволжском федеральном округе, на втором и третьем местах – Северо-Западный и Центральный ФО. Сибирский федеральный округ в целом лишь на шестом месте по России, при этом наибольшую популярность программа льготной ипотеки под 6,5% набрала у населения Алтайского и Красноярского краев, уточняет Росреестр.

«Пузырь» пока не лопнул Напомним, что Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках в период пандемии коронавирусной инфекции. Претендовать на нее могут россияне, которые оформят ипотечные кредиты с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. С 27 июля максимальный размер льготной ипотеки для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был увеличен с 8 млн до 12 млн рублей, для жителей других регионов – с 3 млн до 6 млн. Пониженная ставка действует на весь срок кредита. Срок кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос решением кабинет министров в августе был снижен до 15% от стоимости жилья (вместо ранее утвержденных 20%). По оценке ДОМ.РФ, в общей сложности в текущем году ожидается выдача не менее 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей – рекордный объем за всю историю ипотечного рынка России. Сейчас на федеральном уровне обсуждается возможность ее продления после 1 ноября.

Льготные жилищные кредиты поддержали строительную отрасль в период пандемии. Фото: из открытых источников

Более того, на меры по снижению средней ипотечной ставки в 2021 году государство может выделить еще 12 млрд рублей. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, одобренного Правительством РФ на прошлой неделе. Главная из таких программ – именно льготная ипотека на новостройки под 6,5%. Однако эксперты расходятся во мнении, расценивать ли сегодняшний ипотечный бум только с положительной стороны. Безусловно, льготные жилищные кредиты поддержали строительную отрасль в ситуации коронавирусных ограничений. Но продолжать программу нужно с осторожностью: существует опасность, что она создает диспропорцию на рынке недвижимости и может грозить России «кредитным пузырем». Окончательное решение федеральные власти примут после 1 ноября – даты окончания госпрограммы в ее нынешней редакции, сообщил на днях российский вице-премьер Марат Хуснуллин.