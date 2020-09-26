Поймали волну: Томской области грозит возврат ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

В регионах РФ в последнее время фиксируется ежедневный рост заражения COVID-19. Фото: из открытых источников

Вчера, 25 сентября, в России за сутки зафиксировали 7 212 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, это максимальный суточный прирост с 28 июня, когда в стране признаки заболевания выявили у 7 658 человек.

Не секрет, что в регионах РФ в последнее время фиксируется ежедневный рост заражения COVID-19. Власти и медики объясняют это наступлением сезона респираторных заболеваний, началом учебного года и другими факторами.

В Москве, в частности, на фоне роста зараженных усилили ограничения: с 28 сентября гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим домашней самоизоляции, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников из группы риска на дистанционный режим работы.

В режиме постоянной готовности

Так совпало (хотя вряд ли в местном «Белом доме» выбрали этот момент случайно), что именно вчера региональный оперштаб публично заявил о начале второй волны коронавируса в Томской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

Вице-губернатор не исключил возврата Томской области к ограничениям из-за коронавируса. Фото: из открытых источников

– Думаю, что мы в начале второй волны. У нас было существенное снижение во второй половине июля – начале августа. Было по 30-45 случаев в сутки… Потом мы вышли на учебу, появились вспышки в закрытых учреждениях. Мы все ходим на работу, это приводит к росту заболевших, – в частности, сказал вице-губернатор.

По его словам, количество вызовов скорой медицинской помощи в последнее время выросло на 30%. Медики фиксируют снижение числа бессимптомных пациентов и рост количества заболевших с коронавирусом, ОРВИ и с пневмонией. «Региональный оперштаб обсуждает возврат к некоторым ограничением», – признал Деев (правда, не уточнив, какие запреты могут быть введены вновь).

Власти не скрывают: нужно готовиться к ситуации, когда томичей с COVID-19 может стать значительно больше. Поэтому ряд медучреждений перепрофилируется в режим оказания помощи только пациентам, инфицированным коронавирусом. В частности, медсанчасть «Строитель» с 28 сентября возвращается в режим работы респираторного госпиталя на 75 коек. Там буду «долечивать» ковидных пациентов, чтобы освобождать места в горбольнице № 3, медсанчасти № 2 и Томской районной больнице, пояснил замглавы оперштаба.

В Томске ряд медучреждений перепрофилируется для оказания помощи «ковидным» пациентам. Фото: из открытых источников

Как уже сообщалось, респираторным госпиталем также может стать роддом № 4 Томска: сейчас там ведется соответствующая подготовка, с сотрудниками проводятся беседы об их готовности работать с коронавирусной инфекцией. В то же время госпитальные клиники СибГМУ вернутся к обычной работе с 30 сентября (они смогут снова принимать пациентов по «скорой» и проводить плановые операции)

Кремль сохраняет спокойствие

Вице-губернатор предположил, что, возможно, значительного роста заболеваемости COVID-19 не последует, если томичи вновь станут надевать маски в транспорте, торговых центрах, других местах скопления людей, «чего сейчас практически не делают». В общем, расслабился народ…

Надо сказать, предупреждение прозвучало вполне в духе федеральной повестки. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что введение в России более серьезных ограничений из-за распространения коронавируса на данный момент не обсуждается.

– Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет, – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, потребуются ли более серьезные ограничения в РФ из-за пандемии. – Мы констатируем определенный рост числа инфицированных. Вместе с тем ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения и в Москве, и в регионах позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии. (Цитата по ТАСС. – Ред.).

По мнению Пескова, увеличение количества заразившихся коронавирусом в стране должно для всех служить поводом «быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких».

В Кремле не видят оснований вновь ужесточать в России режим изоляции из-за пандемии. Фото: из открытых источников

Пять давно известных правил

Весьма кстати 25 сентября Роспотребнадзор – этот царь и бог ковидного периода – опубликовал рекомендации по предотвращению заражения коронавирусом и ОРВИ; с ними можно ознакомиться на официальном сайте ведомства. Увы, ничего нового асы санитарного фронта не придумали. Пять правил для сохранения здоровья в период пандемии – это просто свод старых, давно известных истин.

В качестве первого правила Роспотребнадзор указывает частое мытье рук с мылом и дезинфекцию поверхностей. «Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками», – говорится в сообщении.

Вторым пунктом санврачи напоминают о необходимости соблюдать безопасную дистанцию – не менее 1,5 метра друг от друга, а также по возможности избегать мест массового скопления людей.

Рекомендации Роспотребнадзора неизменны: носить маски, мыть руки, соблюдать дистанцию. Фото: из открытых источников

Третье правило для защиты от инфекций (только не удивляйтесь) – ведение здорового образа жизни, поскольку он повышает сопротивляемость организма. Этому может поспособствовать полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическая активность.

Четвертое важное правило в период пандемии – это защита органов дыхания с помощью масок при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте, при уходе за больными ОРВИ и т. п.

Наконец, правило номер пять – на случай, если вы все-таки заболели ОРВИ, гриппом или даже коронавирусом, – гласит: «Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим»… Остается лишь добавить: и все у вас будет хорошо! Наверное.