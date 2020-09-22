Из карантина вышли с плюсом: с начала года в Томской области вырос потребительский спрос

Карантинные меры в регионах РФ были разными по срокам и по жесткости. Фото: из открытых источников

Удар во втором квартале

Экономические потрясения 2020 года, вызванные пандемией коронавируса, падением нефтяных цен и девальвацией рубля, серьезно сказались на потребительском спросе в России. Как отмечают эксперты, отчасти это связано с сокращением доходов населения и в какой-то мере с ограничением передвижения в рамках режима самоизоляции, со снижением потребительской уверенности, а также закрытием в период карантина торговых сетей и предприятий сферы услуг.

Среднедушевые траты томичей в апреле-июле сократились на тысячу рублей в месяц. Фото: из открытых источников

Поясним, что потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и расходов людей на кафе и рестораны.

Согласно исследованию, в первые семь месяцев этот показатель в России снизился в среднем на 6,7% относительно января-июля 2019 года. А в наиболее тяжелый период пандемии, с апреля по июль, каждый россиянин сократил свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей.

Основной удар по спросу был нанесен во втором квартале, тогда как в первом, напротив, наблюдался неплохой рост. И хотя в конце лета динамика расходов населения улучшилась, а по некоторым параметрам потребительского спроса можно даже говорить о восстановлении, в целом спад сохраняется до сих пор, хотя не такой глубокий, какой наблюдался в пиковый период пандемии.

В региональном разрезе

Исследование показывает, что ситуация в региональном разрезе по России отличалась существенно. Это объясняется тем, что карантинные меры в разных регионах были вариативными в сроках и видах экономических ограничений.

В рейтинге субъектов РФ по динамике потребительского спроса Томская область заняла 8-е место (для сравнения, Москва оказалась на 70-м месте). Этот показатель в январе-июле 2020 года относительно того же периода 2019-го вырос на 0,2%. Рост совсем незначительный, тем не менее, наш регион выгодно отличается от аутсайдеров, где падение спроса достигло 10-15%.

Российские ритейлеры надеются на предновогодний всплеск покупательской активности. Фото: из открытых источников

При этом среднедушевые ежемесячные траты населения в Томской области в апреле-июле текущего года снизились на тысячу рублей и составили 18,1 тыс. руб. В то же время в российской столице траты жителей снизились на 9,3 тыс. руб. (правда, составили они в среднем 45,8 тыс.). В соседней Новосибирской области при среднедушевых затратах в 21,6 тыс. руб. произошло снижение на 2,3 тысячи.

На общем фоне контрастно выделяется Чукотский автономный округ, где рост потребительского спроса составил 3,1%. Собственно, этот суровый и отдаленный регион даже отчасти выиграл за счет режима самоизоляции. Как полагают эксперты, в обычные годы население Чукотки в летнее время массово оттуда выезжало, и люди тратили свои деньги в других местах. А нынче жители округа вынуждены были обеспечивать себя в домашних условиях, что и повлекло рост местного спроса.

Расходы снижались везде

На второй строчке по динамике спроса расположилась Ленинградская область (с ростом на уровне 2,0%), хотя Санкт-Петербург показал один из худших результатов (минус 9,7%). Также потребительские расходы в январе-июле выросли в Челябинской, Амурской, Саратовской, Тверской и Рязанской областях, а в Республике Калмыкия и Алтайском крае остались на уровне аналогичного периода 2019 года.

Экономические потрясения 2020 года серьезно сказались на потребительском спросе. Фото: из открытых источников

Как явствует из исследования, географический разброс как лидеров рейтинга, так и аутсайдеров довольно обширен. Ситуация, где потребительский спрос упал сильнее всего (на 16,4%), наблюдалась в Северной Осетии. В целом по России в 11 регионах аналитики отметили падение спроса более чем на 10% – это Якутия, Приморский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, Омская, Свердловская и Брянская области, Ставропольский край и Республика Крым.

В среднем по стране ежемесячные расходы населения, по оценкам РИА Новости, сократились на 4 тыс. рублей. При этом в Москве, например, среднедушевые среднемесячные потребительские траты в апреле-июле снизились почти на 10 тыс. руб. (во многом это объяснятся эффектом почти полного запрета на зарубежный отдых).

Как полагают эксперты, полное восстановление потребительского спроса в России произойдет не ранее 2022 года.