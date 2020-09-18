С ручкой и планшетом: в Томской области Всероссийская перепись населения стартует уже 1 октября

В октябре 2020-го переписчики придут к жителям отдаленных и труднодоступных районов. Фото: из открытых источников

Основной тур Всероссийской переписи населения (ВПН) пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Однако в 26 регионах она начнется раньше: в Томской области, а также в Республике Тыва и Ямало-Ненецком автономном округе перепись стартует уже 1 октября 2020-го. В течение месяца переписчики придут к жителям отдаленных и труднодоступных районов, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Куда затруднен доступ

По данным Росстата, в октябре в сибирских регионах в общей сложности будут переписаны около 13 тысяч человек. В Томской области ВПН досрочно пройдет в Александровском, Кривошеинском и Тегульдетском районах.

Труднодоступные районы – это всегда только часть того или иного региона. Зачастую переписать там население можно только в определенное время года, поясняют эксперты. Это связано со сложными природными условиями, отсутствием дорог и инфраструктуры.

Иногда для посещения лесных и заболоченных мест приходится использовать лодки и вездеходы. Фото: из открытых источников

К примеру, особенностью территории Томской области является наличие больших лесных массивов и заболоченных пространств. Согласно статистике, площадь региона составляет 314,4 тыс. кв. километров, из них на долю лесов приходится 63%, на долю болот – почти 30%. Поэтому населенные пункты расположены в основном по берегам рек, причем расстояние между соседними пунктами достигает от 10 до 100 километров. Этим обусловлена низкая плотность сельского населения (от 0,2 до 7,9 человека на один кв. километр) и относительно высокая плотность городского населения (от 192 до 2 155 человек на «квадрат»).

К труднодоступным территориям в России относятся некоторые районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, а также горные районы Северного Кавказа. Специфика некоторых мест такова, что зачастую до них трудно добраться в любое время года, и таких немало в нашей огромной стране. А на севере существуют отдаленные территории, где проживает в большинстве своем кочевое население. Статистики приводят пример оленеводческой общины «Ямб то» в Ненецком АО: по последним сведениям, она состоит из 130 человек, регулярно кочующих вдоль побережья Карского моря.

Расскажите не таясь

Всего с октября 2020-го по апрель 2021 года будет переписано ориентировочно 450 тыс. человек на территории 22 регионов России, или более 81% жителей отдаленных и труднодоступных районов страны.

Иногда для посещения переписчиком труднодоступных мест снаряжается целая экспедиция с привлечением авиации, вездеходов, лодок, а порой оленей или собак. А бывает и так, что специалист объезжает свой участок на велосипеде или лыжах.

Как подчеркивают в Росстате, ВПН – это единственный способ собрать уникальную информацию о жителях страны, которой нет в административных базах. Скажем, только в ходе переписи можно получить данные о брачном статусе, национальном и языковом составе, гражданстве, образовательном уровне, миграционных характеристиках, численности и половозрастном составе населения, а также о жилищных условиях.

Особенно важно получить данные о малочисленных народах страны. Таким образом, перепись позволяет сохранить информацию об этнокультурном многообразии России.

Отметим, что переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. На вооружение они возьмут электронные планшеты с аналогичными переписными бланками (бумажные анкеты будут использоваться только в случае неожиданной поломки планшетного компьютера). Кстати, в ходе ВПН россияне смогут и самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги».

Для проведения Всероссийской переписи населения закуплены специальные электронные планшеты. Фото: из открытых источников

Пересчитываем томичей

Сбор статистической информации о населении – процесс долгий, а ее обработка и анализ займут еще больше времени. Результаты ВПН-2021 станут известны, возможно, через пару лет, а пока напомним, какими показателями сейчас характеризуется Томская область.

По данным Томскстата, на 1 января 2020 года численность населения региона составляла 1 079 271 человек (на 1 января 2015 года – 1 074 453 человек). В областном центре на тот период насчитывалось 597 689 жителей.

Самым густонаселенным остается Томский район – 76 872 жителей. Наиболее малочисленными являются Тегульдетский и Александровский районы, где и пройдет первый тур переписи, – 5 991 и 7 921 человек соответственно.

Тегульдетский, Кривошеинский и Александровский районы приравнены к территориям Крайнего Севера. Фото: из открытых источников

Более 290 тыс. человек из общей численности населения региона проживают в сельской местности. При этом почти четверть населенных пунктов (138) относятся к числу мелких – до 50 человек; в общей сложности в них проживают 2,5 тыс. жителей.

Среди сельских поселений региона самое многочисленное – Каргасокское (10 580 человек); самое малочисленное – Северное сельское поселение Александровского района, где проживают всего 76 обитателей.

Больше 290 тысяч человек в Томской области проживают сегодня в сельской местности. Фото: из открытых источников

Добавим, что в 2019 году по миграционному приросту населения лидировали Томский и Асиновский районы: их численность увеличилась, соответственно, на 2 104 и 263 человека. В областном центре за прошлый год стало на 1 430 томичей больше.