COVID vs школа: что показали первые недели учебного года в Томской области

Фото: из открытых источников

С весны российские школьники были переведены на дистанционный формат учебы; для 9-классников и 11-классников, которые решили не поступать в этом году в вузы, были отменены итоговые экзамены. Выпускники, поступавшие в университеты, готовились и сдавали ЕГЭ в непривычных для себя условиях, добавивших волнений и абитуриентам, и родителям, и педагогам. Не удивительно, что всех волновало, каким будет следующий учебный год, ведь коронавирусная инфекция хоть и снизила свой натиск, пока никуда не делась.

Дистанционный формат обучения в целом показал свою жизнеспособность, но все же не может служить полноценной заменой традиционному очному процессу получения знаний, личному общению детей и педагога, учащихся между собой. Это признают и глава государства, и руководители Минпросвещения РФ, и непосредственные участники процесса на местах. Поэтому было принято решение начать учебный год в очном формате, но по новым правилам, призванным эффективно защитить детей и педагогов от COVID-19.

Насколько принятые меры профилактики, где главенствующее слово за Роспотребнадзором, оказались действенными?

По новым правилам в школах теперь несколько раз в день дезинфицируют поверхности. Фото: из открытых источников

По новым правилам

В День знаний в Томской области открылись 310 школ, гимназий и лицеев, за парты сели почти 125 тысяч детей. И вот три недели учебы позади. Увы, в регионе уже появились первые классы, отправленные на карантин. Так, 10 сентября стало известно, что в областном центре в средней школе № 37 снова переведены на дистанционку ученики одного из пятых и одного из седьмых классов. В них учились девочки-сестры, у мамы которых был выявлен коронавирус.

Буквально через пару дней были отправлены на карантин четвертый класс лицея № 7, один из классов Лицея при ТПУ. На дистанционное обучение переведен сейчас и класс в северской школе № 76 (там, по предварительной информации, заболел и находится на больничном классный руководитель). Вероятнее всего, их количество будет увеличиваться, несмотря на все меры профилактики. Ведь ребята все равно общаются и внутри школы, и за ее пределами.

Кстати, как показывают данные медицинских исследований, большинство детей до 13 лет переносят COVID-19 вообще бессимптомно, а значит, заразившихся не выявит термометрия на входе и мониторинг на предмет насморка и кашля.

Всех входящим в школы теперь измеряют температуру. Фото: из открытых источников

Никто не виноват. И что делать?..

В редакцию «КП» поступают вопросы от родителей, желающих знать, какой алгоритм действий предусмотрен в случае выявления коронавируса в классе, где учится их ребенок. Разъяснить ситуацию мы попросили представителей регионального управления Роспотребнадзора и департамента общего образования Томской области.

- В случае, если в образовательной организации будет выявлен ребенок с COVID-19, ребенок отстраняется от ее посещения до полного выздоровления. В данном случае его обучение проводится в дистанционном формате. Эпидемиологами регионального управления Роспотребнадзора выявляется круг контактных лиц, которые также отстраняются от занятий на 14 дней. Класс закрывается на карантин. При заболевании любого сотрудника образовательной организации алгоритм действий такой же, как и при заболевании ребенка, - в ответ на запрос пояснила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич. Получается, что если вдруг заболеет педагог, то на карантин должны уйти все его коллеги, с которыми он общался в учительской?

- Эпидемиологическая тактика при COVID-19 включает выявление контактных лиц, их изоляцию с лабораторным исследованием, медицинское наблюдение в течение 14 дней со дня контакта с заболевшим, назначение экстренной профилактики, дезинфекцию помещений. На 8-10-й день всем контактным проводится тестирование на COVID-19. Принятие решения о закрытии на карантин (перевод на дистанционный формат обучения) отдельного класса, группы, учреждения в целом возлагается на само образовательное учреждение, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Если заболеет один ученик, весь класс переведут на дистанционное обучение. Фото: из открытых источников

О чем говорят родители

Родители томских школьников активно обсуждают в пабликах социальных сетей начавшийся в экстраординарных условиях учебный год.

Мама семиклассницы Ирина недоумевает: «Вопросов все равно пока больше чем ответов. Например, мне непонятно, если заразу подхватил один ребенок из класса, то под карантин тут же попадают все одноклассники, или все учителя-предметники, которые с ними работают, или сразу вся школа? Она ведь как единый организм. Можно, конечно, не выпускать детей на перемены из кабинетов, кормить в столовой отдельно каждый класс, но ведь туалеты не закроешь, а они общие для всех...»

- В школе, где учится моя дочь (правда, не в ее параллели), в одном из классов уже выявили заразившегося ребенка. Всех ребят и их классного руководителя перевели на дистанционку. Но я к этому отношусь философски, думаю, мы все рано или поздно переболеем «короной», а дети, судя по словам врачей, переносят этот вирус довольно легко. Свою дочку я заинструктировала мыть руки с мылом, когда она приходит с улицы, в школу даю ей с собой антисептик. Даю ей витамины для укрепления иммунитета, у нас ведь не только коронавирус ходит, обычный сезон гриппа и простуд тоже никто не отменял, - поделилась томичка Светлана.

Еще одна мама тревожится: «У моего ребенка аллергия, постоянно кашель, заложен нос, слезятся глаза. Весной реагирует на цветение, осенью на грязь и листву, и что нам делать? Регулярно каждую неделю брать справку из больницы от аллерголога, чтобы допустили к занятиям? Не вариант…»

- Я боюсь, что, если у кого-то, простите, потекли сопли в классе и поднялась температура, всех теперь будут отправлять на дистанционное образование, а оно для большинства родителей - настоящая головная боль. Мы же на работе весь день, сложно проконтролировать, занимался ли ребенок онлайн. Очень хотелось бы, чтобы по первому чиху не переводили детей на удаленку, - выразила надежду северчанка Наталья.