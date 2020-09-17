Коронавирус в Томске, последние новости на 18 сентября 2020 года: в обсерваторах 34 человека, в крупных школах завершается установка тепловизоров

В восьми крупных школах Томска установлены стационарные тепловизоры. Фото: из открытых источников

На утро 18 сентября в Томской области зафиксировано 6583 случае заражения COVID-19. Из них 53 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 14 человек нет симптомов инфекции, у 27 имеются признаки ОРВИ, у 12 томичей диагностирована пневмония. К счастью, за минувшие сутки число летальных исходов не возросло: их по-прежнему в регионе 77.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление еще 25 жителей области. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 339 – это больше 80% от количества заразившихся!

Данные на утро 18 сентября Фото: из открытых источников

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, занято на текущий момент 56,1% мест. В обсерваторах под Томском находятся 34 постояльца.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапной отмены режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

«Ковид» не пройдет

Стационарный тепловизор появился на входе в томский лицей №7. Конструкция представляет собой четыре специальные камеры, бесконтактно измеряющие температуру.

В общей сложности, стационарные тепловизоры были закуплены для восьми самых крупных школ города. На сегодняшний день аппаратура уже установлена в СОШ № 16, № 58 и двух корпусах Академического лицея. В ближайшее время тепловизоры появятся в лицее № 1, школе Эврика-развитие, СОШ № 4 и № 4.

В гимназии №26 установлен аналог тепловизора – термошлюз, подающий звуковой сигнал при повышенной температуре у заходящего в помещение. В школе «Перспектива» используются стационарные настенные термометры на входе в учреждение. Ежедневная термометрия учеников и педагогов поможет снизить риск распространения не только COVID-19, но и привычных гриппа и ОРВИ.