Несвободное падение: промышленное производство Томской области за восемь месяцев сократилось на 7,7%

Вопреки пандемии, обрабатывающие отрасли в регионе демонстрируют позитивную динамику, Фото: из открытых источников

В январе-августе 2020 года в Томской области наибольший спад промышленного производства зафиксирован в добыче полезных ископаемых и обеспечении электроэнергией. Между тем в обрабатывающей промышленности, напротив, наметился некоторый рост. По данным статистического ведомства, таковы основные итоги прошедших восьми месяцев в экономике региона.

Черного золота не хватает

За январь-август промпроизводство сократилось в целом на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, констатирует Томскстат. В то же время позитивную динамику показали обрабатывающие отрасли, где рост составил 5,2%.

В Томске угроза коронавируса стала толчком к созданию нового производства медицинских масок. Фото: из открытых источников

Наиболее заметно за восемь месяцев снизились показатели в добыче полезных ископаемых (минус 15,1%), а также в обеспечении электроэнергией, газом и паром (минус 8,1%). Так, объемы добычи сырой нефти, включая газовый конденсат, упали на 18,8%, а этот показатель для нашего региона один из ключевых. При этом газа природного и попутного было добыто меньше всего на 0,1%. Совсем незначительно увеличилась добыча природного песка – на 0,4%.

В течение 2020 года на территории Томской области добычи нефти продолжает снижаться. Фото: из открытых источников

Зафиксирован заметный рост в ряде обрабатывающих производств. Так, в пищевой отрасли выпуск продукции увеличился на 15,8% к январю-августу 2019 года. Предприятия произвели больше сметаны (на 46,6%), мясных полуфабрикатов (15,5%), свинины (11,2%), колбасных изделий (4,1%).

Производство напитков увеличилось на 2,1%, в том числе безалкогольных – на 13,7%; правда, пива наварили меньше на 0,9%. За восемь месяцев сократилось производство сливочного масла (на 26,7%), молока (11,6%), творога (6,8%) и сыров (5,6%), а также хлебобулочных изделий (5,5%) и мяса домашней птицы (на 0,5%).

Пищевая отрасль не сбавляет оборотов, хотя некоторых видов продукции выпущено меньше. Фото: из открытых источников

К сентябрю томичи набрали хорошие темпы в производстве мебели, которое выросло в 2,2 раза, и текстильных изделий – плюс 59,2%. Металлургическое производство приросло на 22,6%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий – на 7,8%.

Пару поддали маловато

Возвращаясь к обрабатывающим отраслям: за восемь месяцев в Томской области производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) уменьшилось на 16,7%; производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 9,1%. Одновременно едва ли не вполовину – на 45,7% – увеличился выпуск инструмента и прочих приборов для измерения, контроля и испытаний.

Производство электрооборудования снизилось в среднем на 14,3%: в эту категорию входят различные электродвигатели, силовые кабели и т. п. На 19,1% сократились объемы в деревообработке, в том числе в производстве пиломатериалов лиственных и хвойных пород – соответственно на 18,2% и 4,4%, шпона для фанеры – на 2,1%. Производство бумаги и бумажных изделий снизилось на 17,5%.

Из других видов продукции на 58,8% упало производство строительных растворов; на 26,6% – блоков и прочих сборных изделий для строительства; на 22,1% – товарного бетона. Только асфальтобетона во всех его разновидностях удалось выпустить больше на 11,5%. Наконец, в январе-августе электроэнергии было выработано меньше прошлогоднего на 8,4%, пара и горячей воды – на 8,3%.

Прогнозы ковидного периода

По данным Томскстата, в августе 2020 года по сравнению с июлем промпроизводство в регионе снизилось на 3,8%. Однако по стране цифры несколько иные: как сообщила Федеральная служба госстатистики, в месячном выражении в России наблюдался рост объемов продукции на 2,9%. При этом показатель упал на 7,2% в годовом выражении.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. Аналитики министерства прогнозируют, что по итогам 2020 года промпроизводство в России сократится на 4,1%. Но это уже почти оптимистичный прогноз, поскольку ранее в ведомстве ожидали снижения на 5,2%.

По официальной версии, российская экономика пострадала из-за карантина меньше, чем европейская. Фото: из открытых источников

Добавим, что, согласно официальной статистике, экономика Российской Федерации пострадала от пандемии коронавируса в меньшей степени, чем экономики других европейских стран. Эксперты связывают это с более коротким и «мягким» карантином, а также с более низкой долей потребительских услуг в России. По некоторым оценкам, восстановления промышленности до уровня 2019 года власти ожидают в 2021 году.