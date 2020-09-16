Коронавирус в Томске, последние новости на 17 сентября 2020 года: число заболевших с начала пандемии превысило 6,5 тыс. человек, оперштаб открыл кинозалы и театры

По новым правилам заполняемость кинозалов не должна превышать 50% от количества посадочных мест. Фото: из открытых источников

На утро 17 сентября в Томской области зафиксировано 6 530 случаев заражения COVID-19. Из них 51 новый пополнил статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 18 человек нет симптомов инфекции, у 22 имеются признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония. К счастью, число летальных исходов не возросло: их по-прежнему 77.

Данные на утро 17 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление сразу 63 человек. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 314 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, занято на текущий момент 57,5% мест. В обсерваторе под Томском находятся 26 постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,94. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапной отмены режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

Можно в кино и на спектакли

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, принял решение разрешить работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры, при условии строгого соблюдения ими противоэпидемических правил.

Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных требований.