Знания едут к юным селянам

Сергей Жвачкин: «Мы открываем новую страницу дополнительного образования в Томской области». Фото: tomsk.gov.ru

Три года назад в Томске был открыт «Кванториум» - один из первых российских технопарков для детей. Основной задачей этой образовательной площадки было объединение одаренных школьников 5-11-х классов для практического изучения технических и естественных наук.

За это время «Кванториум» пришелся по душе многим томским ребятам: он помогает им лучше понимать физику и химию, овладевать инженерными знаниями, практиковаться в робототехнике и программировании. Воодушевленный успехом начинания, губернатор Сергей Жвачкин пообещал, что возможности технопарка станут доступны для остальных детей в сельских муниципалитетах области.

И вот 7 сентября из областного центра, прямо из Губернаторского квартала, в путь по Томскому, Шегарскому, Асиновскому, Первомайскому, Молчановскому и Кожевниковскому районам отправилась мобильная версия «Кванториума» на колесах.

Фото: tomsk.gov.ru

Новая страница в образовании

Проводил передвижной технопарк в путь лично губернатор региона, вместе со своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилой Огородовой и врио ректора НИ ТПУ Андреем Яковлевым.

- Мы открываем новую страницу дополнительного образования в Томской области. Наш регион был одним из первых, где открылся детский технопарк, в котором школьники получают интересные и востребованные знания. Но поскольку он не уступает по площади большим странам Европы, мы договорились сделать все возможное, чтобы «Кванториум» работал и в районах области. Потому что все дети должны иметь доступ к знаниям, - сказал Сергей Жвачкин.

Мобильный «Кванториум» создан на базе автомобиля Iveco Daily 70С15 и приобретен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Внутри технопарк оснащен лабораторией с лазерными и фрезерными станками и 3D-принтерами, различными приборами для занятий школьников 5-11-х классов по техническому и естественнонаучному профилю. В проекте реализованы шесть программ в области IT-технологий, виртуальной и дополненной реальности, промышленного дизайна, робототехники, аэро- и геотехнологий.

Передвижной технопарк «Кванториум» оснащен современным оборудованием и приборами. Фото: tomsk.gov.ru

Преподаватели мобильного технопарка - сотрудники «Кванториума», в том числе выпускники ТПУ и других томских университетов. При этом Политех помог как с оснащением, так и с разработкой образовательных программ.

- Мы хотим, чтобы талантливые ребята со всей области имели возможность заниматься физикой, информатикой, робототехникой, конструированием на самом современном оборудовании. Надеемся, что эти школьники станут не только нашими будущими студентами, но инженерами, которым предстоит осваивать космос, океан и Арктику, создавать интеллектуальные механизмы, развивать «зеленую энергетику», работать с большими данными. Наш совместный проект - еще один шаг к тому, чтобы больше юных томичей выбрали физику, химию и технологии, как путь реализации себя в жизни, - отметил врио ректора Томского политехнического университета Андрей Яковлев.

Ключи от мобильного технопарка были доставлены директору «Кванториума» Полине Мозгалевой в Губернаторский квартал на квадрокоптере. Она рассказала, что за год специалисты передвижного комплекса смогут обучить 1 000 детей, а в дополнительных мероприятиях примут участие еще не менее трех тысяч школьников. Стоимость проекта составила почти 20 млн рублей (средства были выделены из федерального и областного бюджетов, внес свой вклад и ТПУ).

- Приглашаю всех школьников области принять участие в наших образовательных программах. В добрый путь, дорогие друзья! Навстречу новым знаниям! - приветствовал старт проекта губернатор Сергей Жвачкин.

Из самого центра Томска мобильный технопарк отправился в Асиновский район, учащиеся которого первыми познакомятся с современными технологиями и станут участниками проекта. Планируется, что «Кванториум» на колесах будет работать в городах и селах области круглый год, постоянно меняя место дислокации. Уже до конца 2020-го передвижной образовательный комплекс побывает в шести муниципалитетах.

Первые пользователи довольны

Учащиеся Асиновского района уже успели познакомиться с современными технологиями в передвижном технопарке. С 8 сентября 160 школьников из асиновской гимназии № 2, 5-й школы, а также школ в селах Ягодное, Ново-Кусково и Новиковка в течение двух недель изучают виртуальную реальность, основы конструирования и программирования роботов, осваивают промышленный дизайн и учатся печатать модели на 3D-принтерах. Программа мобильного технопарка рассчитана на 72 часа очных и дистанционных занятий, уточнили в обладминистрации.

Средняя школа № 5 города Асино стала первой, куда прямиком из Томска, из Губернаторского квартала, направился «Кванториум» на колесах. Сначала ученики освоят азы новых технологий с помощью современного оборудования, а затем смогут углубить свои знания для участия в различных соревнованиях и конкурсах, в том числе в мероприятиях Томского политехнического университета. В рамках курса планируются мастер-классы и знакомство с олимпиадным движением. Все учебные программы мобильного технопарка представлены также в электронном виде и доступны дистанционно.

- Сейчас наши ребята осваиваются в направлениях «промробо», VR/AR и «промышленный дизайн», - говорит директор школы Елена Лингевич. - Скоро будут печатать на 3D-принтерах модели, созданные своими руками. Им очень интересно изучать виртуальную реальность, основы конструирования и программирования роботов.

Заметим, что в развитии робототехники Асиновский район за несколько последних лет стал одним из лидеров в Томской области. Из недавних достижений местных школьников - первое место на всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике во Владивостоке.