Школа-2020: испытание на прочность

Фото: из открытых источников

Из-за угрозы распространения COVID-19 обучение во всех школах с апреля велось в дистанционном формате, и лишь в конце июля стало известно, что в новом учебном году федеральные власти планируют вернуться к обычному режиму. А 11 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов подтвердил, что и День знаний в учреждениях образования состоится, но с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Притом что угроза заболеваемости, увы, остается в силе и сейчас, многие эксперты высказались за очный формат обучения; в противном случае дети могут остаться без качественного образования.

В частности, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс заявил: «Детей нужно возвращать в школы однозначно. Я это могу сказать исходя из того, как дела обстоят сейчас у моих внуков-школьников: очевидно, что за это время (обучения онлайн. - ред.) они довольно сильно отстали от программы. К тому же детям обязательно нужно общение, реальное, а не виртуальное».

В Томской области учащихся встретили 310 общеобразовательных школ. За парты сели около 124,8 тысячи ребят, в том числе более 14,1 тысячи первоклассников. Безусловно, взрослые были просто обязаны защитить эту школьную «армию» от коронавируса. Еще в мае Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации пребывания детей в учебных заведениях, которые в обозримом будущем придется строго соблюдать.

- Если мы отнесемся с пониманием к просьбам и рекомендациям Роспотребнадзора, нам удастся удержать ситуацию под контролем, и мы будем и дальше учиться так, как мы все бы этого хотели, - отметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Соответствующий настрой был задан уже в первый сентябрьский день: праздничные линейки хоть и проходили в традиционном формате, но войти в здание школ разрешили только первоклассникам. Более того, по требованию властей не всех родственников новоиспеченных школяров пустили на торжество - поддержать малышей могли не более двух человек. Родителей остальных учеников, со 2-го по 11-й класс, и вовсе попросили не заходить на территорию школы.

Как уже не раз сообщалось, по условиям санитарного ведомства в ходе учебного процесса классы необходимо постоянно дезинфицировать (утром перед уроками и на переменах). Занятия руководство школ постаралось максимально развести по времени, чтобы снизить контакты между учащимися.

Перед началом уроков школьникам и учителям ежедневно измеряют температуру (если она повышена, придется пройти в отдельное помещение, чтобы еще раз пройти термометрию). Кстати, в школах Томска, где одновременно учатся более полутора тысяч детей, для контроля температуры установлены тепловизоры.

Фото: из открытых источников

По графику начинаются уроки, по графику же ученикам приходится посещать столовую. Безусловное требование - перед едой мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

За каждым классом закреплена комната, и учителя теперь сами должны приходить на занятия к детям. Исключение составляют уроки, на которых нужно специальное оборудование, - химия, физика, информатика. Кстати, маски учащимся и педагогам в школе носить не обязательно, хотя это вопрос по-прежнему дискуссионный.

…Принято считать, что время все расставляет по местам. Пока ясно одно: российская система образования в период пандемии коронавируса продемонстрировала удивительную стойкость. В томских школах, лицеях, гимназиях не прерывается учебный процесс, ведется активная внеурочная деятельность. И подтверждением тому служит, заметим, сегодняшний спецвыпуск «КП».