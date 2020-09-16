«Факелу» - 55. И это - творческий расцвет!

Меняются поколения школьников, а «Факел» всегда рядом.

В феврале 2021 года старейший в Томске Дом детства и юношества "Факел" отметит свой юбилей. Несколько поколений с благодарностью и теплотой вспоминают о славном времени, что провели они в этих стенах. Но, что интересно, за более чем полвека «Факел» не постарел, а расцвел в творческом плане, пройдя путь от детского клуба, призванного организовывать досуг школьников до современного и стильного учреждения дополнительного образования детей.

Из полуподвала - в свой дом

Детский клуб «Факел» был открыт при заводе «Сибэлектромотор» в полуподвальном помещении, где оборудовали библиотеку с читальным залом, несколько комнат для игр и кружков и кинозал. А в 1987-м Дом культуры и техники «Факел» переехал в собственное здание на пр. Кирова, 60. С того времени и по сегодняшний день учреждением руководит Любовь Александровна Адаскевич.

Уже через несколько месяцев после переезда в новый дом здесь появился свой театр, инструментальный ансамбль, изокружок… Дети мастерили, танцевали, пели и выступали с концертами. Открылись туристический и велоклубы, кинозал и киноклуб, фотолаборатория. Вместе с педагогами ребята готовили реквизит, светомузыку и декорации для дискотек. С утра до вечера в учреждении царила атмосфера спортивного духа и творчества.

Сегодня здесь, несмотря на угрозу распространения коронавируса, атмосфера такая же творческая, хотя и со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. Идет набор в творческие объединения: родителям и подросткам выдают сертификаты ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования). Большая часть обучения проводится очно. Юные исследователи с 5 до 18 лет могут научиться практически всему - от дизайна ногтей и причесок до робототехники, от игры на гитаре и пения до журналистики, от работы в мастерских дошкольного развития и народных традиций до рисования на песке…

Появляются новые объединения и студии, расширяются границы дошкольного обучения. Так, творческое объединение «Имидж-студия» под руководством Татьяны Попушиной объявляет набор в группы ребят 14-17 лет с нарушением слуха. В течение года их обучат основам парикмахерского искусства и визажа. А студия современного маникюра набирает в группы даже 10-летних будущих мастеров.

- Фактически, наши объединения являются стартовой площадкой предпрофильного обучения детей, - рассказывает руководитель студии Татьяна Капкина.

С гаджетами и без…

Занятия онлайн в «Факеле» сделали период самоизоляции интересным и познавательным для сотен мальчишек и девчонок. Да, подростки 1990-х не знали, что такое Интернет. Но, если бы лет 30 назад им дали возможность заглянуть на сайт современного дома творчества, они сочли бы все, размещенное там, фантастическим, но безумно увлекательным. Чего стоят только дистанционные конкурсы, квесты, марафоны, тренинги. А есть и раздел структурного подразделения ДДиЮ - центра девиантного поведения детей и подростков «Альтернатива» под названием «Игры на бумаге». Там рассказывается, как можно развлечь себя и друзей без гаджетов.

фото: из архива "Факела"

К слову, «Альтернатива» сотрудничает с 16-ю томскими школами в рамках профилактики аддиктивного (девиантного) поведения подростков. Включаясь в общеобразовательные программы, специалисты центра оказывают ребятам реальную помощь в выборе будущей профессии, учат умению управлять собой и чувствовать «цвет настроения», правильно говорить, питаться и др.

- В период самоизоляции мы проводили видеолекции, мастер-классы, общались по электронной почте и на различных платформах, - рассказывает Ирина Татуйко, руководитель объединения «Древо жизни», где изучают историю культуры русского народа и государственности. - Сейчас наступил период отдачи. Встречаем своих опытных учащихся и ждем новых ребят.

За последние годы более полутора тысяч воспитанников «Факела» стали победителями и призерами профессиональных состязаний всех уровней (это практически каждый третий из обучающихся). И тем, кто сегодня думает, чем заняться вне школы, стоит заглянуть на сайт ДДиЮ «Факел», чтобы обучиться мастерству, к которому лежит душа.