IT-куб: все грани цифрового образования

Эти томские ребята - будущая элита цифрового образования.

В рамках реализации национального проекта «Образование» Томская область стала победителем грантового конкурса Министерства просвещения РФ на создание сети таких центров. На днях в Томске стартовал первый «куб» - один из трех образовательных центров, которые откроются в регионе до 2022 года.

Элитное образование может быть бесплатным

Чему же можно обучиться в «IT-кубе» и почему он так называется? Шесть направлений обучения соответствуют числу граней куба. 15 дополнительных образовательных программ позволяют получить знания и компетенции в шести направлениях цифрового и инженерно-технического образования: программирование на Python (официальный партнер - «Яндекс. Лицей»), робототехника (для детей любого школьного возраста), алгоритмика, мобильная разработка (официальный партнер - IT-школа Samsung), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), кибергигиена.

Запись желающих изучать эти предметы стартовала на сайте центра еще в июле. Учить ребят будут как на безвозмездной основе (за счет финансирования из муниципального бюджета), так и на платной (когда бюджетные места будут исчерпаны).

Старший партнер и коллега - ТУСУР

«IT-куб» расположился в прекрасном классическом здании в центре Томска, занимаемом ранее магазином «Пассаж». И это беспрецедентный случай, когда филиал учреждения дополнительного образования получил такие комфортные условия. Такие преференции появились в результате доброй воли и сотрудничества с ведущим техническим вузом - ФГБОУ «Томский государственный университет систем управления и электроники».

Именно ТУСУР выступил основным партнером, предоставив помещение в центре города, а также предложив широкий спектр направлений сотрудничества и поддержки в области образования.

Фактически «IT-куб» - это первая ступень в проекте создания мощного многоуровнего предуниверсариума. Начало будущего Центра креативных технологий и робототехники, где молодое поколение школьников и студентов получит многофункциональное образовательное пространство с возможностью освоения десятков востребованных компетенций и получения опыта развития своих креативных идей.

Робототехнике здесь можно заниматься в любом школьном возрасте.

В здании проведен высокоскоростной Интернет, обеспечены условия безопасного образовательного процесса. На сумму более 13 млн рублей поставлено современное оборудование: ноутбуки и компьютеры, моноблоки, очки и шлемы виртуальной реальности, лазерный станок с ЧПУ, все дополнительные устройства и программы для реализации образовательных направлений цифровой среды. Молодой коллектив педагогов-наставников центра, многие из которых - выпускники профильных томских вузов и техникумов, преодолели три этапа образовательных сессий под руководством наставников, отобранных «Фондом развития форм нового образования» (Москва, Сколково).

Губернатору Томской области Сергею Жвачкину рассказали, чему будут обучать в «IT-кубе»

Надеемся, что созданная образовательная среда позволит Томску через короткий период гордиться будущими победителями юниорских чемпионатов Wоrldskills по цифровым компетенциям, а техническим вузам - прирастать целым племенем эрудированных и подготовленных студентов.