«Орлята учатся летать»

Фото предоставлено департаментом общего образования Томской области.

- Формирование гордости за свою Родину и готовности к защите ее интересов, уважения к традициям и культуре народов России, к старшему поколению, памяти о подвигах защитников Отечества, истинного понимания его истории, бережного отношения к природе родного края, популяризация военной службы. Все это - миссия регионального проекта развития системы патриотического воспитания детей, - отмечает Елена Вторина, заместитель начальника областного департамента общего образования. И добавляет еще один важный нюанс: - Здесь в первую очередь не должно быть формальных подходов.

Юнармейцы, кадеты, казаки

- Сегодня все организаторы образовательного процесса понимают, что нельзя разделять вопросы обучения и воспитания, - говорит Елена Вторина. - А вопросам патриотического воспитания детей в системе общего образования всегда уделялось пристальное внимание, это важное и ответственное дело.

Комплексная стратегия развития системы формирования в подрастающем поколении патриотического духа рассчитана на 2021-2025 годы, в ней определено несколько флагманских направлений - военно-патриотическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, экологическое. Каждое из них включает в себя большое количество мероприятий. И традиционных, которые проводятся в регионе уже десятилетиями, например, игры «Зарница» и «Орленок», конференции, на которых школьники представляют свои творческие работы по исследованию родного края, истории своей семьи, военной судьбе жителей своего поселка, волнующие каждого учащегося встречи с ветеранами в школьных музеях. И новых, которые рождаются в различных объединениях по инициативе творческих людей.

Фото предоставлено департаментом общего образования Томской области.

Один из разделов военно-патриотического направления - юнармейское движение. «Сегодня в рядах юнармейских отрядов, сформированных на территории Томской области, более 2 000 школьников, - рассказала Е. Вторина. - Все больше муниципальных образований присоединяются к этому движению, областной департамент общего образования будет и далее поддерживать его. Надо отметить, что интерес к вопросам защиты Отечества у подрастающего поколения растет, и нам важно в этой работе межведомственное взаимодействие между учреждениями общего образования, центрами патриотического воспитания, общественными организациями, военкоматом, областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с вузами, где действуют центры патриотического воспитания. Такая договоренность о сотрудничестве, например, есть с военным институтом и центром патриотического воспитания ТГУ, это позволит совместно, на сетевом принципе, организовывать занятия на их базе и участие профессорско-преподавательского состава в реализации образовательно-воспитательных задач».

Важное звено в системе воспитания защитников Отечества, и юношей и девушек, - три кадетских корпуса: Томский, Северский и Колпашевский. «В прошлом учебном году мы открыли три класса казачьей направленности в Семилужках Томского района, в Кривошеинской школе и в школе № 15 г. Томска. В этом году появится еще два таких класса в Каргасокском и Парабельском районах. Казачество Томской области имеет богатую историю, и союз школы и казачьего общества региона также направлен на укрепление чувства патриотизма в нашей молодежи».

Фото предоставлено департаментом общего образования Томской области.

Вносят свою лепту в изучение этой тематики и школьные музеи. «Их работа позволила нам в этом году запустить проект, связанный с увековечиванием памяти о томских дивизиях, которые были сформированы во время Великой Отечественной войны в Томске, - рассказала Елена Вторина. - Поэтому в год присвоения Томску звания города трудовой доблести мы разработали проект «Дорогами томских дивизий». Планируем проехать по всем муниципалитетам, чтобы донести подлинную историческую информацию о военном и трудовом подвиге наших томичей».

В этом году была проведена первая областная конференция «Сохраним историческую память о героических подвигах сибирских дивизий и тружеников тыла» для учителей истории, классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе.

- Она будет ежегодной, чтобы обмениваться опытом, - поясняет собеседница. - Руководители школьных музеев сделали видеоролики о боевом пути сибирских дивизий, Томский кадетский корпус представил уникальную разработку - историческую карту движения всех сформированных в Томске сибирских дивизий. Мы также начали составлять рассказы об эвакуированных в Томск в годы войны заводах и о тыловом городе. Начали с Нарыма и будем продолжать собирать исторические данные о том, как работали ради Победы жители Александровского, Кривошеинского, Молчановского, Бакчарского и других районов. Нам важно сформировать в молодом поколении чувство сопричастности и уважения к прошлому, чувство ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, нашей Томской области.

Прирастать «Авангардом»

К арсеналу хороших традиций и мероприятий, погружающих юных томичей в военно-патриотическую атмосферу, можно отнести и поисковые, тимуровские, волонтерские школьные отряды.

- А новым ресурсом станет Центр военно-патриотического воспитания детей «Авангард» круглогодичного действия, открытие которого как структурного подразделения Томского кадетского корпуса запланировано в 2021 году, - рассказала Елена Андреева, замдиректора по проектно-методической работе Областного центра дополнительного образования. - Такие центры появятся во многих регионах России, в них будут реализовываться передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки. У центра несколько основных задач: проведение для старшеклассников военных сборов, организация для школьников профильных смен. Такой опыт на территории региона уже есть, ежегодно такие смены проходят, но создание центра «Авангард» позволит это направление расширить для участия всех муниципалитетов. В нем также будет вестись методическая работа, на круглых столах, семинарах, курсах повышения квалификации педагоги, ведущие в своих образовательных учреждениях военно-патриотическую работу, будут обмениваться опытом.

Кстати, название «Авангард» - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Армейская воля, атака, напор, гордость, активность - дозор России». Отличный набор боевых качеств, не правда ли?

Связь поколений

Важен в военно-патриотическом воспитании и так называемый «человеческий фактор». Если поисковые, юнармейские отряды, школьные военные и краеведческие музеи возглавляют харизматичные наставники, то и ребята приходят туда не по формальному распоряжению, а по повелению души и с искренним желанием внести свой вклад.

Руководитель Центра военно-патриотического воспитания Шегарского района Алевтина Новиченок знает об этом по собственному опыту. 12 лет она ведет эту работу, с 2008 года - на базе районного Центра детского творчества, а в 2016-м это направление было официально оформлено в профильный центр благодаря усилиям директора ЦДТ Ольги Денисенко, помощи областного департамента общего образования, регионального штаба юнармейского движения. Местные власти и депутаты помогают с приобретением формы, необходимого оборудования и финансированием поездок.

Фото предоставлено департаментом общего образования Томской области.

Не все получалось в начале пути. «Это дело не одного часа, не одного года, - говорит Алевтина Николаевна. - Шаг за шагом мы с единомышленниками от единичных мероприятий перешли к комплексной системе военно-патриотического воспитания. И вот уже 11 лет подряд Шегарский район становится победителем в этой работе в региональном смотре-конкурсе». Сама Алевтина Новиченок в 2016 году была награждена памятной медалью «Патриот России». А главным результатом такой работы педагог считает то, что ребята интересуются историей, военными профессиями, внутренне меняются. Некоторые поступают в военные училища, в Томский кадетский корпус.

Официальный статус районного учреждения помогает Центру военно-патриотического воспитания передавать опыт всем школам района, проводить школы юнармейца, молодого бойца, тематические кинолектории, педагогические семинары. Не раз шегарцы представляли Томскую область на всероссийских военно-патриотических мероприятиях, побывали в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот», на всероссийских играх «Наследники Победы» в Казани. В течение последних лет на Шегарской земле на базе оздоровительного лагеря «Обская волна» проводится областной этап всероссийской игры «Орленок».

Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, детьми войны, участниками горячих точек, месячник военно-патриотического воспитания, конкурсы чтецов, фотографий, рисунков, сочинений на тему «Мой дедушка (прадедушка, старший брат) - защитник Родины», районный смотр строя и песни, фестиваль «Песни Великой Победы» и другие мероприятия помогают взрослым донести до детей боль потерь и гордость за подвиги соотечественников, а юным шегарцам - неформально обратиться к незабываемым страницам истории России, почувствовать себя значимой единицей огромного целого, будь то юнармейское движение или в целом народ, славный своими боевыми и трудовыми победами.

- Мы рождены еще в советское время и получили уникальную патриотическую закалку, - говорит А. Новиченок про свое поколение. - Очень хочется передать это чувство любви к земле, на которой живем, к Родине нашим детям и внукам. Радуемся, когда видим, какими глазами школьники смотрят на гостей-военных, как гордо чеканят шаг в смотрах строя и песни, как с уважением слушают ветеранов, как по крупинкам собирают историю родного края. Знаю, что молодые люди, которые участвуют в военно-патриотических мероприятиях по велению души, никогда не будут «лишними», найдут свое место в жизни и станут достойными гражданами нашей страны.