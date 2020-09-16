В школе четыре девиз без затей: «Умному городу - умных детей!»

Почетный караул СОШ №4 у памятника И. С. Черных. Фото: из архива школы.

Одно из старейших в Томске общеобразовательных учреждений имеет богатую историю, свою теле- и радиостудию, печатные издания, гимн, девиз и логотип, который размещен на крыше здания школы и виден со спутников. Известен в профессиональных кругах и директор СОШ № 4 Владимир Иванович Зятнин, который вот уже 22 с лишним года занимает этот пост и 38 лет преподает математику в старших классах. Он соросовский учитель, лауреат премии мэра Томска в сфере образования и науки, а еще пишет отличные стихи и поддерживает непрерывное общение с коллегами, учениками и родителями.

Немного истории

На окраинах города, где жили дети бедноты, в те времена приходских (или начальных) училищ не было. Для этих детей по настоянию гласного городской Думы, просветителя Петра Макушина 17 сентября 1885 года и было открыто Мухинобугорское приходское училище - будущая СОШ № 4.

Строительству собственного здания помешала война 1914 года, и открылось оно только в сентябре 1916-го. А в свой современный дом на улице Лебедева школа переехала в 1985-м.

Иван Черных поступил в школу № 4 (тогда семилетку) десятилетним мальчиком и с детства мечтал стать летчиком. В первые дни войны его 125-й бомбардировочный авиаполк был переброшен под Ленинград. А 16 декабря 1941-го экипаж младшего лейтенанта Черных повторил подвиг капитана Николая Гастелло - направил горящий самолет в колонну вражеской техники под станцией Чудово Ленинградской области. Ивану Черных и Назару Губину было всего по 23 года, Семену Косинову - 24. 16 января 1942 года им посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза и орден Ленина.

С 1942-го учебное заведение боролось за звание носить имя героя. Ученики собирали металлолом, макулатуру, работали на томских заводах. И вот 15 февраля 1943 года школе № 4 было присвоено имя И. С. Черных.

С тех пор в СОШ № 4 проходят линейки, уроки мужества, мероприятия, посвященные памяти «Огненного экипажа». Каждый год 8 мая школа выставляет почетный караул к памятнику Ивана Черных в Томске и на Посту № 1 - вахте памяти в вестибюле школы. Каждый ученик знает о подвиге героя и гордится тем, что учится именно здесь.

О детях и о себе

О своих учениках Владимир Зятнин говорит с теплотой:

- Если сравнивать современных школьников и то поколение, когда мы были подростками, то, конечно, они совсем другие. Мы жили в Советском Союзе с его идеологией, они - в другой стране. Сегодняшние выпускники нашей школы родились уже в XXI веке. Мы для них - иммигранты, а они - аборигены. И мы должны это понимать...

Владимир Иванович вывел свою формулу успешного образования. По его мнению, главное в школе - не результаты ЕГЭ, а воспитание и создание особой внутренней среды, в которой дети и педагоги чувствуют себя комфортно. И создавать такую среду за многие годы Зятнин научился.

Директор 4-й школы рассказывает, что как-то пытался уйти со своей должности: не нравится многое из того, что творится сейчас в образовании. «Пытался, но не смог. Не мыслю жизни без своей школы. Поэтому каждое утро в 7.30 встречаю здесь своих ребят», - улыбается он.

За долгие годы Владимир Зятнин (в центре) научился понимать своих учеников. Фото: из архива школы.

«В школе четыре девиз без затей: «Умному городу - умных детей!». Таков девиз одной из старейших СОШ в Томске. Они и вправду везде среди первых. В 2019 году стояли третьими в рейтинге школ Томской области (в двух верхних строчках - лицеи, где тоже есть бывшие 9-классники из 4-й школы). В 2020-м вошли в ТОП-300 «Лучшие школы России».

Показательно, что в далеком 1934 году модель самолета ученика Вани Черных была признана лучшей, установив всесоюзный рекорд дальности полета. А сам летчик стал первым Героем Советского Союза в Томской области. Так что стремление быть лучшими во всем здесь, очевидно, передается от поколения к поколению. Так держать, 4-я школа! С днем рождения!