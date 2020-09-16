Наталья Шнурко: повар - как врач, ошибаться не может!

Сотрудники комбината знают, чем накормить своих подопечных!

В январе 2020 года, выступая перед Федеральным Собранием, президент России Владимир Путин предложил обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. К радости родителей юных школьников, это предложение воплотилось в реальность на законодательном уровне, а в учебных заведениях такие завтраки и обеды уже назвали «президентскими».

О том, чем и как будут питаться томские учащиеся в новом учебном году, рассказывает директор комбината школьного питания «Переменка» Наталья Шнурко. Напомним, комбинат, которому недавно исполнилось 20 лет, сегодня обеспечивает питанием более тридцати учреждений среднего образования Томска и Северска. На пищеблоках этих школ с раннего утра трудятся сотни человек - коллег и соратников Натальи Александровны. Все они бесконечно преданы общему делу, а потому знают, чем кормить своих подопечных.

Наталья Шнурко: «Культура питания формируется дома».

Традиции полезного питания - вне времени

- Меню для детей традиционно, как и перед каждым учебным годом, мы согласовали с директорами школ и Роспотребнадзором. (Отметим, что сотрудники комбината каждый год получают от педагогов и родителей искренние благодарности. - Ред.) По энергетической ценности, сбалансированности белков, жиров и углеводов, количеству витаминов и минеральных веществ наши блюда специально разработаны для растущих организмов ребят 1-4-х классов. Здесь обязательны и злаковые, и молочные, в частности, творожные продукты, мясные, рыбные и прочие, - рассказывает Наталья Шнурко. - Можно сказать, что выбор блюд (а каждый день они, конечно, разные) - это моя интеллектуальная собственность, многолетние наработки.

Глядя в меню городских школьников, теряемся в выборе: печень по-строгановски с картофельным пюре и компот из кураги или мясные тефтели с гречневой кашей и апельсиновый компот? Хотелось бы так завтракать!..

- Все продукты, которые мы отбираем, - только высшего качества, - продолжает Наталья Александровна. - Если мясо, то бескостное, к тому же упакованное так, что не нуждается в размораживании, сливочное масло - только брикетированное. Это обеспечивает качество питания, а значит, и здоровье школьников.

Несмотря на то, что сегодня много информации о культуре здорового питания, вредных и полезных продуктах, жизненные реалии далеки от норм, которые не вредят здоровью человека. Не все родители знают и понимают, что такое полезный завтрак. А потому дают своим детям по утрам хлопья, наспех залитые молоком, бутерброды с колбасой или даже чипсы с колой вместо, скажем, омлета, каши или творожной запеканки.

- В итоге мы сегодня стоим перед проблемой детского ожирения, появления диабета второго типа и других заболеваний. А наши завтраки призваны формировать качественно иную культуру питания, правильное пищевое поведение, - подчеркивает Н. Шнурко.

Она убеждена, что культура питания формируется дома и в школе получает свое развитие. В любом случае, и родители, и работники школьных пищеблоков должны работать на один результат, цель которого - здоровье детей. Потому в работе поваров, как у врачей, нет права на ошибку.

Вкусно, качественно, безопасно

На вопрос, как удается при таком качественном питании «вписываться» в бюджет (завтрак стоит 58,56 руб., обед - 78 руб.), Наталья Александровна отвечает: исключительно благодаря централизации и отлаженной системе финансовых отношений с надежными поставщиками.

Начавшийся учебный год - особенный. В условиях пандемии он диктует требования, которым неукоснительно следуют работники школьных пищеблоков.

- Сегодня мы работаем в усиленном режиме, по новым санитарным правилам. Сотрудники обеспечены масками, перчатками, термометрами, дезинфицирующими средствами и даже одноразовыми фартуками, хотя последнее необязательно, - рассказывает Наталья Шнурко. - Кроме того, мы полностью обновили материально-техническую базу комбината, вплоть до чашек и тарелок, произвели ремонт кухонного оборудования в школах. Так что наши ребята в новом учебном году будут питаться, как всегда, качественно и вкусно, а также с соблюдением всех мер санитарной безопасности.