Коронавирус в Томске, последние новости на 12 сентября 2020 года: пандемия унесла уже 75 жизней, еще один класс отправлен на карантин

Несколько классов в Томске снова переведены на дистанционное обучение. Фото: из открытых источников

На утро 12 сентября в Томской области зафиксировано 6 264 случая заражения COVID-19. Из них 61 новый был выявлен вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 26 человек нет симптомов инфекции, у 34 имеются признаки ОРВИ, у одного диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: еще один наш земляк сончался от коронавируса. Он стал 75-ой жертвой пандемии в регионе.

Умерший входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложнялось двусторонней полисигментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, полиорганной недостаточностью, рецидивирующей тромбоэмболией легочных артерий.

Данные на утро 12 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты вчера подтвердили выздоровление еще 25 жителей региона. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5 109 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 58,6% мест. В обсерваторе под Томском находятся шесть постояльцев.

Коэффициент распространения инфекции повысился и равен 1,13. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Снова на дистанционку

Вчера стало известно, что в лицее № 7 Томска один из четвертых классов закрыт на карантин из-за выявления коронавируса у одного из учеников. В ближайшие две недели ребята будут учиться дистанционно из своих домов.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у мамы двух девочек из средней общеобразовательной школы № 37 Томска. В связи с этим на карантин были закрыты два класса.