От усадьбы до заимки: путешествие на северо-восток

Усадьба Николая Лампсакова - главная достопримечательность Асиновского района. Фото: из открытых источников

Не так проста сибирская глубинка: если выехать за несколько десятков верст от Томска, можно открыть для себя много неожиданного, хотя все, о чем пойдет речь, - творение рук живущих там людей.

К северо-востоку от областного центра лежат два крупных района - Асиновский и Первомайский. Это край колоритных, работящих и любящих свое дело мастеров, а что особенно здесь ценится, так это гостеприимство и человеческое радушие.

Люди в этих местах помнят и ценят своих предков, своих тихих героев. Квартира и по совместительству госпиталь земского врача Николая Александровича Лампсакова, основавшего в селе близ Асина первую в районе больницу, бережно отреставрирована.

«Сибирская усадьба Н. А. Лампсакова» - культурно-туристический комплекс, созданный в 2008 году. Николай Лампсаков, выпускник Императорского Томского университета, в 1903-м создал здесь земскую больницу, а затем долгие годы ее возглавлял. Первоначально он планировал построить свой дом, но решил открыть стационар, где бесплатно принимал больных, был и за терапевта, и за акушера, и за хирурга. Еще прославился Лампсаков тем, что во время Гражданской войны укрывал у себя раненых повстанцев.

Сейчас отреставрированный комплекс - пожалуй, главная достопримечательность Асиновского района, собирающая группы туристов, школьников, томичей и местных жителей. Кстати, на его территории собрана большая экспозиция изделий из бересты; в районе декоративно-прикладное искусство на высоте, несколько лет подряд именно здесь проходит межрегиональный фестиваль «Золотая береста».

В самом райцентре стоит побывать в краеведческом музее, который известен своей коллекцией предметов традиционной культуры русского населения Сибири. Полюбоваться храмом в селе Ново-Кусково, посетить увлекательный мастер-класс по изготовлению изделий из бересты: все это можно сделать буквально за один день. А еще - попробовать вкусный асиновский хлеб и прочие местные деликатесы.

Сыроварня как объект экотуризма

Например, в Асиновском районе нынче варят элитные сыры. Молоко спокойных и ласковых рыжих буренок джерсейской породы особенно жирное и вкусное, сыр из него получается отличный. Неудивительно, что специалисты компании «Сырная история» из села Ягодное Асиновского района выбрали в качестве обитателей своей фермы именно эту породу.

Сыроварня реализует проект по производству твердых сыров под маркой Van Classen («Ван Классен»): ручной работы, со съедобной коркой, с выдержкой от 2 до 12 месяцев и сливочным натуральным вкусом. Этот «европейский отечественный» продукт уже полюбили томичи благодаря проверенной временем рецептуре и разнообразным изысканным вкусам.

Из молока коров джерсейской породы выходит отличный сыр. Фото: из открытых источников

А в ближайшее время можно будет всей семьей съездить в Ягодное и увидеть, как живет ферма, как ухаживают за животными. Коровы сюда завезены из Голландии и успешно дают свое потомство уже на асиновской земле. Здесь гостей познакомят и с процессом варки, вымешивания и купания сыра, для производства которого используют только свежее молоко, натуральные ферменты и закваски. Специалисты расскажут и покажут, как продукт естественным образом созревает в специальных камерах с необходимыми условиями.

В общем, вы с головой окунетесь в процесс сыроварения на фоне сельской жизни. «Сыр от Van Classen - живой, он продолжает жить, даже покинув стены нашей сыроварни», - уверяют работники фермы. Экскурсия, конечно, не обойдется без дегустации и снимков на память в специально отведенной фотозоне.

Кедровое чудо из села Сергеево

Если гости готовы не останавливаться на увиденном, стоит миновать мост через реку Чулым – и вы в соседнем Первомайском районе. Здесь неподалеку, в селе Сергеево, начинается креатив и верность традиционным материалам - здесь работает фирма «Мирабилис».

Мало кто из томичей знает, какие сувениры, кроме шишки и бересты, на самом деле являются знаковыми для нашего региона. А между тем эти изделия пользуются популярностью в США, Великобритании, Нидерландах, Германии, многие уехали на Тайвань, в Китай и Японию. Любят их и в России.

На сибирской фабрике деревянных изделий «Мирабилис» (переводится с латыни как «чудо») из массива кедра делают игрушки, смешные и милые интерьерные фигурки, головоломки, пазлы, украшения для праздников, магниты и еще много интересных вещей.

Продукция экофабрики сделана вручную и исключает всякую «химию». Фото: из открытых источников

Деревянные изделия позволяют ощутить тепло, запах леса и душевность тех, кто их создал. Они безопасны, позволяют исследовать мир, развивать творческие способности, ловкость, воображение, логику, уверяют мастера. Они незаменимы в свободной игре, с их помощью ребенок может создать свой собственный мир. Хотя интересны изделия от «Мирабилис» и взрослым: вертишь в руках головоломку из бархатисто-нежной древесины - и голова освобождается от пустых тревог и волнений…

Продукция экофабрики сделана вручную и исключает всякую «химию». Вместо лака и красок ее пропитывают льняным маслом и покрывают минеральными пигментами. А значит, она абсолютно безопасна даже для самых маленьких первооткрывателей.

Уголок Швейцарии среди тайги

Чтобы по-настоящему почувствовать себя гостем в Первомайском районе, отправимся на местные заимки на славной реке Чулым. Полная оторванность от цивилизации или ухоженная «Артлайф Заимка» - здесь каждый найдет для себя вариант, а виды сибирской природы прекрасны везде…

В 150 километрах от Томска, в отдаленном таежном уголке у Золотого Яра, на живописном берегу расположилась комфортабельная база корпоративного отдыха «Артлайф». Счастливый случай подсказал руководству компании оборудовать здесь местечко, где можно и деловые вопросы решать, и приятно досуг провести.

В отдаленном таежном уголке можно отдохнуть с комфортом. Фото: из открытых источников

Так вдали от дорог и населенных пунктов появился автономный комплекс, включающий современные коттеджи, ресторан, конференц-зал, релакс-центр, спортивную площадку, теннисный корт, автозаправочную станцию и парковку. Все это органично вписалось в девственные природные ландшафты вместе с альпийским парком, из-за которого заимку окрестили «маленькой Швейцарией».

Сегодня на «Артлайф-Заимке» можно работать и отдыхать. Особенно отдыхать: здесь есть уютные номера, русская баня на дровах, финская сауна, бассейн с гейзерами, караоке, бильярд, аэрохоккей и многое другое. Зимой можно поиграть в зимний футбол, покататься на коньках на ярко освещенном катке, пробежаться на лыжах. Ну и, конечно, созданы все условия для рыбалки в любое время года.

Интересно, что местный ресторан, где присутствует все великолепие сибирской кухни, «нависает» над Чулымом на высоте 18 метров: это самое высокое заведение общепита в Томской области. Здесь же - набережная длиной 485 метров (почти полкилометра обрывистого берега сибирской реки «одето» в бетон и камень). И все эти чудеса цивилизации - посреди тайги!

Эстонский уют и радушие по-сибирски

Завершается наш северо-восточный маршрут в деревне Березовка. Здесь, в Первомайском районе, нашел приют сосланный в ссылку эстонский народ. За век жизни на суровой сибирской земле эстонцы ассимилировались и приспособились к климату, но смогли сохранить и бережно пронести сквозь года свою культуру и обычаи.

Так зародился «Янов хутор» - место, где люди почитают солнечного бога Яниса, а в день летнего солнцестояния водят хороводы вокруг высоких костров на мягкой траве. На территории хутора расположен музей эстонского быта и фантастически красивые, по-европейски ухоженные места для отдыха: уютные беседки, просторная открытая веранда, игровая зона для детей, экологическая тропа.

Хутор привлекает живописными местечками и домашним уютом. Фото: из открытых источников

Приезжих хозяева размещают в деревянном гостевом домике с камином, где есть холодильник, телевизор, спальные места и где можно приготовить еду. Можно даже попариться в бане, но уже русской, со свежими веничками.

«Янов хутор» привлекает своей природной чистотой, живописными местечками, теплой водой в озере и каким-то домашним уютом. Здесь можно просто посидеть с удочкой на берегу, в атмосфере тишины и покоя, «поохотиться» за грибами, пожарить шашлыки. Здесь вы не только насладитесь чистотой лесного воздуха, просыпаясь под веселый щебет птиц, но и с головой окунетесь в атмосферу деревенской жизни: посетив хуторской музей, отведаете блюда национальной эстонской кухни, а в местной лавке вам предложат сувениры ручной работы на память.

Путешествие по Асиновскому и Первомайскому районам станет проще, если открыть Гид-путеводитель по Томской области:. Он поможет не заблудиться и составить удобный вариант маршрута.