Место назначения - Васюганские болота

Государственный природный заповедник «Васюганский» был создан в начале 2019 года. Фото: из открытых источников

Этот объект станет новой точкой туристического маршрута «Золотое кольцо Томской области». Его открытие было приурочено к празднованию 175-летия Русского географического общества.

Деревянный путевой знак изготовлен томскими скульпторами Виктором Вальяниным и Александром Клебаном (их команда победила на «Празднике топора» в 2018 году в специальной номинации от РГО).

По словам главы Бакчарского района Сергея Реверы, включение населенного пункта в маршрут позволит привлечь сюда больше туристов, причем не только со всей России, но также из зарубежных стран.

Директор заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина подчеркнула, что установка символического указателя стала результатом совместной работы энтузиастов РГО, самого заповедника и муниципалитета. «В районе мы будем проводить экологические уроки и показывать школьникам, что география является очень интересной наукой. Мы планируем открыть визит-центр, и здесь же будет находиться музей Бакчарского заповедника и Васюганского болота», - сказала она.

Исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная уточнила, что «вписать» Васюганские болота в маршрут «Золотое кольцо Томской области» планировали с 2017 года.

- Мы рассматривали, где можем как-то обозначить Васюганские болота и решили: это должна быть стела, указывающая, в какой стороне они находятся. Изготовив указатель, мы решили разместить его именно в селе Бакчар. Для нас очень важно включить район в «Золотое кольцо Томской области», поскольку здесь уникальные люди, уникальная природа, совсем рядом Васюганские болота. И стела-указатель - это некий символ, который сегодня объединяет и туризм, и познавательные программы, и экологическое образование», - рассказала Ю. Калюжная.

Как известно, Васюганские болота - самые крупный подобного рода природный объект в мире, площадь которого по размерам превосходит некоторые европейские государства.

Ранее государственный природный заповедник «Васюганский» объявил о создании туристско-рекреационного кластера на территории Бакчарского района, включающего в себя визит-центр, новые объекты гостеприимства, парк семейного отдыха, музейный комплекс и «Школу эковолонтеров».