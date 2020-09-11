Елена Бельская: «Восемь дочек - огромная радость, но не предел!»

Семья Бельских: когда все вместе, так и душа на месте! Фото: из семейного архива

В большой дружной семье из города Асино счастливы шестеро приемных и двое кровных детей.

- Я сама из хорошей семьи, знаю, что такое родительское тепло и ласка, - рассказывает Елена Бельская, мать семейства, в котором восемь дочерей. - Жизнь моя складывалась обычно: окончила школу, поступила в Асиновский филиал Томского медучилища, с 1982 года работаю в регистратуре районной больницы. Вышла замуж, у нас с Виктором Александровичем родились дочери. Когда старшая, Ольга, в 2001-м поступила в Томский педуниверситет и уехала, дом наш как будто опустел. Младшая, Марина, на тот момент еще была школьницей. Мне всегда хотелось иметь много детей, причем именно девочек. На семейном совете близкие поддержали меня. Все вместе мы решили, что готовы отогреть душевным теплом обездоленных ребятишек.

«Это моя доченька…»

Конечно, от намерения до осуществления мечты прошло время. Непросто найти «своего» ребенка среди сотен малышей. Помог случай: однажды Елена Ивановна в газете увидела детские фотографии с надписью «Им нужна мама». Сердце позвало ее в дорогу... Обратилась в отдел опеки, собрала пакет документов (часть из них сделали быстро, остальные нужно было ожидать) и поехала в другой город, в Дом малютки.

- В кабинете директора мне дали три направления, - воспоминание о первой встрече с Аленушкой собеседнице дается непросто. - Директор вышла, а меня охватило страшное волнение. И вот дверь открылась, вошла маленькая девочка в длинном платьице. Ей не было тогда двух лет. Я протянула к ней руки, она испуганно посмотрела на меня и медленно подала свои ладошки. Прижала ее к себе и почувствовала дрожь ребенка. Представляете?!? Мы обнялись и обе заплакали. Я поняла: вот МОЯ дочечка, без нее уже никуда.

Первого апреля 2004 года мама увезла Алену домой. «Мы с дочуркой вышли, держась за руки, потом я оглянулась, а из окон Дома малютки вслед нам смотрели десятки ребятишек, во взглядах которых угадывалась грусть. Дала себе слово обязательно сюда вернуться», - признается Елена Бельская.

И действительно вернулась - через год, потом еще... В семью Бельских вошли Кристина и Маргарита. Дом ожил, наполнился детскими голосами, смехом. Огромный труд и заботу о дочках родители привыкли оставлять «за кадром», ведь иначе не бывает. Виктор и Елена нарадоваться не могли - мечта о большой семье сбывается!

В семье нет «Я» - есть только «Мы»

В 2008-м Елена Ивановна по работе пришла в детское отделение Асиновской райбольницы и, проходя мимо одной из палат, увидела черноглазую девчурку, которая до этого постоянно плакала и не хотела ни с кем общаться. Вечером рассказала мужу о брошенной малышке. Решение принимали сообща, и через несколько недель Настя, которой исполнилось два года, уже гостила в семье. Позже она стала Анастасией Викторовной Бельской: супруги ее удочерили.

Почему удочерили? Кровные родители через восемь лет вспомнили о ребенке, точнее, о сертификате на материнский капитал - ее мать так и сказала. Мысль о том, что Настену могут вернуть обратно, не давала покоя, и ребятишки твердили: «Не отдадим сестренку».

- Мы благодарны родителям Насти: они согласились, чтобы дочь осталась в нашей семье, - говорит теперь Елена. - Ребенку хорошо, и это главное.

Под таким девизом - вырастить детей счастливыми - Бельские и живут. Дочки радуют маму и папу, они успешны в учебе, талантливы - поют, танцуют, рисуют, а еще рукодельничают и готовят вкусно. Старшие уже взрослые: Ольга с семьей живет в Томске (она сотрудник РОВД), Марина - в Асине, работает, как и мама, в райбольнице. Алене исполнилось 19 лет, она учится на кондитера; кстати, в 18, как и Настя, девушка стала Бельской - сменила отчество и фамилию. Кристине сейчас - 18 лет, Маргарите - 17. Маленьких двое: в 2015-м в семью вошла еще одна Рита (в неполные два годика она весила всего девять килограммов, теперь окрепла, в школу пойдет в сентябре), а через три года - ее кровная сестра Вика.

В 2012 году Елена Ивановна и Виктор Александрович были награждены почетным знаком «Родительская доблесть». Супруга - обладательница многих званий и наград, у нее несколько десятков грамот за добросовестный труд. Дети и взрослые постоянно участвуют и побеждают в различных конкурсах. Но главное, что семья действительно крепкая, все друг за друга стеной стоят.

- Секрет семейного счастья прост, - делится многодетная мама. - Надо любить, уважать и принимать друг друга такими, какие есть. С мужем и детьми мечтаем, чтобы в наш дом входили еще малыши, мы сможем дать им многое, в том числе чувство защищенности, поможем не сбиться с верного пути. Семья - родство не только по крови: у нас нет «Я», есть только «Мы»!

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.