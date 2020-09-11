Будущим опекунам и приемным родителям

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Как принять в семью ребенка-сироту?

- Начните со школы приемных родителей, - советуют специалисты департамента по вопросам семьи и детей Томской области. - Это бесплатные курсы для будущих усыновителей, опекунов, приемных родителей. Прохождение таких курсов - одно из обязательных условий, чтобы принять ребенка в семью. Специалисты помогают пройти «родительскую перезагрузку», подготовиться к новому этапу в жизни: найти ответы на главные вопросы, определить ресурсы семьи, провести анализ стилей воспитания и подходов к детям. Здесь же можно получить подробную консультацию по формам семейного устройства.

Ссылку на все школы приемных родителей Томской области можно найти на сайте «Простодети.рф»: https://простодети.рф/shkola_priemnih_roditeley/https://простодети.рф/shkola_priemnih_roditeley/

Фото и открытая информация о детях, которым нужна семья, размещены на сайте департамента по вопросам семьи и детей Томской области в разделе «Региональный банк данных детей-сирот» https://depsd.tomsk.gov.ru/childrens/front/indexhttps://depsd.tomsk.gov.ru/childrens/front/index

Кроме того, видеоанкеты ребятишек, которым нужна семья, размещены на сайте всероссийского фонда «Измени одну жизнь»: https://changeonelife.ru/videoprofiles/https://changeonelife.ru/videoprofiles/

Какие документы нужны для приема у специалистов?

С 13 августа региональный оператор банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, возобновил прием кандидатов в усыновители и опекуны (попечители).

Консультанты департамента по вопросам семьи и детей Томской области просят обратить внимание, что при посещении учреждения при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маску, перчатки). При входе будет проведена бесконтактная термометрия. Если в имеющемся у кандидатов экспертном заключении о возможности быть усыновителем указаны двое супругов, то обращаться оба должны лично.

Предварительная запись осуществляется по телефону 713-996. Прием ведется с 10 до 17 часов (обед с 12.30 до 13.30) по адресу: Томск, ул. Тверская, 74, каб. 327 (комитет по организации защиты прав семьи и детей).

При обращении к региональному оператору необходимо иметь паспорт, оригинал действующего заключения о возможности быть усыновителем (опекуном, попечителем), а также СНИЛС (в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 августа 2019 № 319-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс РФ и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»).

- Так как в Томской области действует режим повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19, просим граждан в случае плохого самочувствия в день планируемого приема воздержаться от посещения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, - предупреждают специалисты. - Нужно связаться с региональным оператором и перенести прием на другую дату.