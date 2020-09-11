Инвалидность - не приговор

Инвалидность не помешала Евгению Бурмистрову прыгнуть с парашютом, получить сертификат дайвера и путешествовать по миру. Фото: из архива героя публикации

3-10 сентября в Евпатории состоялся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым -2020». Он проводится с 2007 года и собирает сотни участников со всей страны, даря им возможность пообщаться и сразиться за победу в турнирах по различным видам спорта.

Сборная Томской области традиционно участвует в этом крупнейшем мероприятии, завоевав уже внушительную коллекцию медалей. Несколько наград принес в копилку команды томич Евгений Бурмистров, который становился лучшим в парусной регате, а в прошлом году завоевал бронзу в дартсе. Нынешней осенью он поедет на «Пара-Крым» уже в четвертый раз.

Также Евгений не раз с успехом участвовал в «ПараСибириаде», «Сибирском характере» и других спортивных состязаниях для людей с инвалидностью. На коляске он передвигается уже 14 лет, после тяжелой травмы в ДТП. Та авария разделила жизнь на «до» и «после», но наш герой сумел сделать так, чтобы это «после» осталось таким же ярким, интересным, насыщенным событиями.

Если до травмы он занимался спортом просто для поддержания хорошей физической формы, то, оказавшись в коляске, благодаря усиленным тренировкам вышел на профессиональный уровень. Инвалидность не помешала Бурмистрову прыгнуть с парашютом, получить сертификат дайвера и погружаться на морские глубины, совершить множество путешествий по России и за рубеж.

Фото: из архива героя публикации

Найти стимул для жизни

Наш собеседник рассказывает: «С момента получения инвалидности мир, в котором человек жил раньше, перестает существовать. Многие не могут адаптироваться к новому для себя состоянию, впадают в депрессию. Человек не может найти стимул для жизни, ему неоткуда черпать положительные эмоции. Он просто боится выйти из дома. И я через это тоже прошел. Мне нужно было вновь поверить в себя, в то, что я могу жить полноценно - ради себя, ради своего сына. И в апреле 2014-го я отправился в одиночное путешествие по Юго-Восточной Азии длиной почти в месяц. Купил билеты за свои деньги, сложил самое необходимое в рюкзак и полетел».

Это была сильнейшая эмоциональная встряска, признается Евгений. А после первого благополучно завершившегося вояжа последовали другие. Постепенно стал накапливаться опыт, которым томич стал делиться в соцсетях. Эта информация и ценные советы помогли многим «колясочникам» решиться на дальнюю дорогу, получив позитивные впечатления от путешествий.

- В большинстве зарубежных стран, особенно европейских, гораздо раньше, чем у нас, стали уделять внимание вопросам обеспечения доступной среды для маломобильных соотечественников. К сожалению, в этом плане мы пока отстаем, но позитивные сдвиги налицо, и это радует, - отмечает Евгений. - Например, комфортнее стало путешествовать по России на самолетах и поездах: в аэропортах и на вокзалах есть специальные лифты, санузлы для инвалидов, на железной дороге стало больше платформ, с которых можно заехать в вагон, в самих составах появились купе для инвалидов и т. д. А вот с автобусными поездками пока очень сложно. На межрегиональных маршрутах практически нет низкопольных автобусов, недостаточно их и на улицах Томска. Пока нам удалось добиться от перевозчиков, чтобы не менее 10 процентов парка на каждом маршруте были доступными для маломобильных граждан. Этого, конечно, мало...

В 2017 году, пройдя соответствующее обучение, Бурмистров получил сертификат эксперта по доступной среде. Теперь в этом качестве от лица Томской областной организации ВОИ он участвует в согласовании проектной документации, оформлении «Паспортов доступности» собственниками зданий, в работе комиссий по благоустройству общественных пространств.

- По требованиям законодательства, с 2016 года все вновь вводимые или реконструируемые объекты, как бюджетные, так и коммерческие, обязаны обеспечить доступность для инвалидов. Однако штраф для юридических лиц за уклонение от исполнения подобных требований - всего от 20 до 30 тыс. рублей. Сумма небольшая, и некоторые игнорируют требования закона, - обозначает актуальные проблемы наш собеседник. - Кроме того, нередко собственники зданий или дорожные строители обеспечивают доступность для галочки, сооружая пандусы и съезды так, что ими невозможно пользоваться. К сожалению, пока заключение экспертов по доступной среде не является обязательным условием для согласования проектов и приемки готовых объектов. И потом приходится с помощью прокуратуры, реагируя на жалобы граждан, выносить предписания по устранению выявленных нарушений.

Фото: из архива героя публикации

По словам эксперта, нормативная база по обеспечению доступности меняется регулярно, ее надо отслеживать. Не все проектировщики и застройщики это успевают сделать - либо просто не хотят. Вместе с коллегами Е. Бурмистров постоянно пытается обращать внимание властей на существующие трудности и несовершенства нормативно-законодательной базы.

Впрочем, доступность среды для людей с инвалидностью зависит не только от чиновников и руководителей, но и от сознательности обычных граждан.

Фото: из архива героя публикации

- В моем подъезде, например, оборудован удобный пандус, но несколько раз я не мог попасть домой просто потому, что кто-то из соседей припарковал возле него свою машину. Бывает, подъезжаешь к магазину или учреждению, где пандус тоже есть, но на крыльце, где он заканчивается, стоит урна или мусорное ведро, так что проехать нельзя. Нередко возле торговых центров автолюбители занимают парковочные места, предназначенные для инвалидов, что тоже создает для нас неудобства. Мне бы очень хотелось, чтобы здоровые люди обращали на это внимание, задумывались о том, как такие «мелочи» влияют на жизнь их земляков с инвалидностью. Это очень многое может изменить в лучшую сторону, - убежден Евгений Бурмистров.