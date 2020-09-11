«Обычный мальчик из нашей школы…»

Почти восемь десятилетий живет в памяти народной подвиг «Огненного экипажа» томича Ивана Черных. Фото: из открытых источников

О Великой Отечественной войне мало кто может сейчас рассказать с позиций очевидца. Мне повезло: соседка моей тети с улицы Киевской рассказывала, что Ваня Черных был просто мальчиком из ее школы, одноклассником ее старшего брата.

Жил он в этом районе с мамой Марией Никитичной и братом Колей. Был обычным пацаном, только целеустремленным. Играл с друзьями где-то здесь, во дворах, учился неподалеку, в старой школе. Ходил в авиамодельный кружок, которым руководил учитель Афанасий Иванович Сидоров…

Школе № 4, старейшей в городе Томске, сейчас 135 лет. Здание, где учился до войны будущий герой СССР летчик Иван Черных, находилось на ул. Алтайской, 56. С середины 1980-х годов школа переехала в новое типовое здание на ул. Лебедева, с тех пор школьный музей, который носит имя героя, получил отдельное помещение.

- Музей был открыт в преддверии 20-летия Победы, - рассказывает его руководитель Наталья Чупина. - Тогда была оформлена экспозиция, которая сменила прежнюю, располагавшуюся в школьном зале. Имя героя было присвоено нашей школе еще в войну, 15 февраля 1943-го. Ученики весь 1942 год боролись за это право, собирали металлолом и макулатуру, трудились на заводах Томска, помогая фронту.

Теперь каждый ученик в 4-й школе знает об этом человеке и его подвиге. Старшеклассники десять лет участвуют в военно-патриотической игре «Таран. Воздушный бой», показывая хорошую подготовку и отличное знание отечественной авиации и хроники Великой Отечественной войны. Музей постоянно сотрудничает с ее организатором - Томским индустриальным техникумом № 1 (ранее это было училище, где после семилетки, с 1935 года, учился Иван Черных).

Наталья Александровна много сил отдает школьному музею, одному из старейших в областном центре. От патриотического воспитания в школе во многом зависит, каким будет новое поколение, считает она.

К сохранению памяти прошлого, изучению истории России тут относятся очень серьезно. Проводятся уроки мужества и мероприятия, посвященные памяти «Огненного экипажа». А 16 декабря, в день гибели героя, каждый год у портрета Ивана Черных проходит вахта памяти.

В школьном музее хранятся документы прославленного летчика, письма и фотоснимки довоенных лет, наградные листы, копии боевой характеристики. Каждый первоклассник, приходя в школу, в музее знакомится с историей бессмертного подвига.

Напомним читателям: младший лейтенант Иван Черных стал первым Героем Советского Союза в Томске. Эту награду посмертно присвоили 16 января 1942 года ему и остальным членам экипажа - лейтенанту Семену Косинову и сержанту Назару Губину. Не только в родном городе, но и в Санкт-Петербурге и Киселевске есть улицы имени героя-томича. Возле города Чудово Ленинградской области, недалеко от места гибели самолета, установлена памятная стела, а в мае 2006-м в Томске был установлен памятник И. С. Черных.