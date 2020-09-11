История - в страницах семейных архивов

Участники из Томска смогут получить свои призы и дипломы в библиотеке. Фото: Фото автора.

На протяжении всего Года памяти и славы в Томской области проходят мероприятия, призванные помочь нам лучше узнать историю самых скорбных и героических страниц нашей истории. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, и часть массовых встреч и конкурсов пришлось отложить или провести в онлайн-формате.

Это коснулось и организации ежегодного конкурса историко-поисковых, исследовательских и литературных работ «Россия, Родина моя», который уже второе десятилетие проводит Томская областная детско-юношеская библиотека. Прежде его итоги подводили в преддверии празднования Дня Победы, награждали победителей, а к осени сотрудники ТОДЮБ готовили к печати объемный сборник с лучшими работами. В них дети рассказывают и о жителях родного села, участвовавших в Великой Отечественной войне, и о своих предках-фронтовиках.

Библиотека и нынче готовит к выпуску такой сборник, скоро он выйдет в свет. Правда, торжественного награждения призеров в этом году не будет. Участники из Томска придут за своими призами и дипломами в библиотеку, а остальным их награды перешлют. Жаль, что так вышло, зато увеличилось время работы над проектами, и некоторые из них стали от этого более глубокими. На сайте Томской ОДЮБ уже появились списки с именами призеров.

Победителями в конкурсе на этот раз стали сельские ребята, что говорит о высоком уровне подготовки и их серьезном отношении к исследовательской работе. Первое место разделили между собой 10-классница из села Каргасок Ксения Котлярова, а также Ксения Гейн и Кристина Михель из Зоркальцева, которые представили материал по воспоминаниям местных жителей-фронтовиков.

Второе место у 14-летнего Андрея Бухтоярова (село Подгорное) и шестиклассников Григория Мащенко и Татьяны Пинигиной (Ново-Кусково Асиновского района). Они рассказывают о людях, чьи имена вошли в Книгу памяти, которую сообща создают в библиотеке их села.

Дипломы за третье место тоже отправятся в глубинку - в Зырянский и Колпашевский районы. В своих возрастных категориях его заняли девятилетняя Саша Сидорова (село Красноярка Зырянского района) и выпускница средней школы из Чажемто Анастасия Полевщикова.

Также определены победители в номинациях «Была война - была Победа», «География Победы», «И живы в памяти герои-томичи» и др. Работы в номинациях «Солдатский треугольник с фронта» и «Война вошла в мою семью» основаны на историях из семейной летописи юных авторов. О работе своих предков-тыловиков написали ребята в номинации «Лишь с честью воинской сравнима - та, трудовая наша честь».

Десятилетний Тимур Гальчук из деревни Зайцево Кожевниковского района прислал рассказ о памятнике воинам, ушедшим на фронт из его деревни, и о своем прадедушке-фронтовике, а шестиклассник Миша Елькин из Томска цитирует в своей работе солдатские письма…

За каждой папкой, присланной в адрес конкурсной комиссии, стоит серьезная поисковая и исследовательская работа, тексты дополнены копиями документов, фотоснимками и таблицами. Это делает книгу особенно интересной. Сборник работ победителей конкурса «Россия, Родина моя!» будет передан во все библиотеки области. Возможно, пролистав его, кто-то из новичков захочет тоже принять участие в творческом состязании, которое помогает ликвидировать пробелы в семейной истории.