Наш человек в Паттайе: на счету бывшей томички – десятки добрых дел

«Из дальних странствий возвратясь» в условиях пандемии: аэропорт Суварнабхуми, вывозной рейс. Фото: из архива героя публикации

Десять лет назад известный местный журналист и редактор Светлана Шерстобоева покинула Томск и переехала в Таиланд на ПМЖ. За это время она выучила язык, обросла друзьями и связями, но пандемия сорвала ее с насиженного места и забросила обратно «на чужбину» – в Томск, где она сейчас и находится.

Четыре года назад Светлана с мужем Александром создали группу в «Фейсбуке», назвав ее «Паттайя от А до Я». Первыми в сообщество вступили друзья-томичи, а сейчас в его рядах 28 тысяч человек со всего мира. И, что удивительно, даже находясь вне Таиланда, наша землячка умудряется помогать русскоговорящим гражданам, попавшим в беду.

ЧП в Сиамском заливе

В середине июля под руководством администраторов паттайской группы прошла акция по спасению томича Андрея Авдеева, рассказывает Светлана. Наш земляк оказался счастливчиком: он остался жив, попав под скоростной катер в акватории Паттайи – лопасть винта прошла в сантиметре от жизненно важных органов.

Когда врачи прооперировали россиянина, оказалось, что денег на оплату у него нет. Призыв о помощи от Авдеева пришел как раз в тот час, когда Шерстобоева распаковывала вещи, прибыв в славный город Томск.

Публикация в томской прессе и перепост в паттайской группе позволили за двое суток собрать деньги на операцию и перевязки. В день выписки Авдеева был полностью оплачен счет в госпитале – 13 796 батов, это около 40 тыс. рублей.

Нашему земляку повезло уцелеть, попав под скоростной катер в акватории Паттайи. Фото: из архива героя публикации

Плюс один томич дома

Еще один томич, имя которого собеседница попросила не называть, был депортирован из иммиграционного центра в Бангкоке одним их первых вывозных рейсов. Технически это довольно сложное мероприятие, так как в связи с пандемией все учреждения – и депортационная тюрьма, и консульский отдел Посольства – были закрыты.

Вот что написала в «Фейсбуке» мама «узника», благополучно прибывшего в Томск после двух недель обсервации в Иркутске:

– Товарищи, дамы и господа. Хочу на этих страницах высказать свою огромную, преогромную благодарность людям, которые помогли нам: Светлана Шерстобоева и ее муж Александр. А как определить мою благодарность Алексею Шипулину и его жене, еще не придумали таких слов в русском языке…

Поясним, что Алексей и его тайская жена – в паттайской группе волонтеры номер один, решают многие вопросы, особенно хорошо им удается снижение счетов за оплату в госпиталях. Представьте себе, в тайской медицине как на базаре – можно и нужно торговаться.

Светлана Шерстобоева, заместитель почетного консула Светлана Болонова, «потеряшка» из Красноярска, Александр Цимбаленко. Фото: из архива героя публикации

Диана с Пангана

Почти безнадежный случай, решение которого было найдено в конце августа, – вызволение из психиатрической клиники жительницы соседнего Новосибирска Дианы. Счет за ее лечение составил около миллиона в рублевом эквиваленте.

Дело в том, что Таиланд не входит в группу стран, предоставляющих бесплатное лечение таким больным, Посольство и МИД не имеют бюджета на оплату госпиталей, мать Дианы – скромная пенсионерка. Сложнейшими путями девушка была отправлена домой благодаря вмешательству заместителя почетного консула.

В последний момент выяснилось, что не хватает 10 тыс. батов на оплату скоростного катера, который доставит пациентку на материк, к самолету. Эту недостающую сумму тут же отправила наша землячка Шерстобоева – 25 тыс. рублей. К счастью, уже несколько лет у группы есть неиссякаемый фонд, так называемая спасительная кубышка, куда стекаются рубли, фунты, баты, гривны и прочая валюта.

Сейчас в сообществе состоят русскоговорящие граждане из ста стран. На первом месте по числу участников, конечно, Россия. На четвертом месте из городов – томичи, вместе с северчанами их около полутора тысяч человек.

После успешного окончания очередной поисковой операции – традиционное фото на память. Фото: из архива героя публикации

Ищут пожарные, ищет милиция

Самая известная детективная история от Шерстобоевой, о которой слышали многие томичи, связана с поисками тайской мамы для российской девочки Сиам. Сама она живет в Крыму, Светлана в Паттайе, а мама нашлась в Швеции; об этом снят фильм на НТВ.

Но мало кто знает, что это не единственная успешная поисковая операция томички; кстати, в свое время в «Томском вестнике» она возглавляла отдел расследований. Так, супруги из Северска стали жертвами тайских мошенников, лишившись половины денег в день прилета (три тысячи долларов плюс пять тысяч юаней). Светлана провела трехдневную поисковую операцию с переодеваниями и розыскными мероприятиями на тайском языке. В конце концов, был вычислен и задержан тайской полицией таксист, подвозивший пару из аэропорта, он и украл из потайного места большую сумму. Валюта возвращена северчанам.

Миша – два килограмма

Буквально на днях, 6 сентября, завершилась недельная эпопея по спасению иркутянки Олеси с трехмесячным сыном. Шерстобоева помогла сбежать женщине из плена от мужа-тирана – и от грозящей ей тюрьмы за просрочку визы. Женщина решилась на побег в одних сланцах, взяв в руки только банку с молочной смесью, вынужденно оставив в Таиланде старшую дочь.

В непростой операции были задействованы десятки людей, включая посольских и консула, группу вывоза «беглецов» на трех сменных авто, «одевающих-обувающих» и тайских полицейских в аэропорту. А Светлана с мужем разработали ее, по сути, сидя на диване, с томского Каштака. Кто-то помог «колесами», кто-то бензином, рублем, батом, одеждой, советом и даже регистрацией на Госуслугах. Наконец, добровольцы встретили Олесю в аэропорту Владивостока, принесли ей теплую кофту и деньги, накормили обедом.

Иркутянке с трехмесячным сыном, которой грозила тюрьма, удалось вернуться в Россию. Фото: из архива героя публикации

…Всего, признается Светлана Шерстобоева, в ее записной книжке уже более ста добрых дел, помеченных крыжиком «сделано». Возможно, вскоре эти истории лягут в основу новой книги неутомимой журналистки; первая вышла в прошлом году под названием «Тай – значит умереть».

Фото предоставлено С. Шерстобоевой.