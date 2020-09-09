Коронавирус в Томске, последние новости на 10 сентября 2020 года: число выздоровевших томичей превысило 5000

Контрольные ПЦР-тесты каждый день подтверждают выздоровление десятков томичей. Фото: из открытых источников

На утро 10 сентября в Томской области выявлено 6147 случаев заражения COVID-19. Из них 53 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 20 человек нет симптомов инфекции, у 17 имеются признаки ОРВИ, сразу у 16 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число летальных исходов за минувшие сутки возросло: коронавирус унес жизни еще двоих наших земляков.

- Оба скончавшихся пациента входили в группу риска по возрасту, у обоих была двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также у одного пациента были хронические болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение, у другого – сахарный диабет и тромбоэмболия легочных артерий, - уточнили в региональном оперштабе. Число жертв пандемии в регионе теперь составляет 74 человека.

Данные на утро 10 сентября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 51 человека. Таким образом, общее число томичей, исцелившихся от " короны", составляет теперь 5039 – это больше 80% от количества заразившихся! В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 59,4% мест. В обсерваторе под Томском находятся четыре постояльца.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,06. Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмены режима повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.